한림대성심병원, 호주중환자리서치그룹과 25일 국제학술 심포지엄 개최

[스포츠조선 장종호 기자] 한림대학교성심병원(병원장 김형수)은 오는 25일 한림대학교성심병원 일송문화홀에서 호주중환자리서치그룹(Critical Care Research Group, CCRG)과 함께 '중환자 치료의 새로운 패러다임: 생명 유지를 넘어 시스템 혁신으로(New Paradigm in Critical Care: Beyond Life Support to System Innovation)'를 주제로 '한림대학교성심병원-호주중환자리서치그룹 국제학술 심포지엄'을 개최한다.
이번 심포지엄에서는 세계적 중환자 치료 연구기관인 호주중환자리서치그룹 석학들이 방한해 한림대학교성심병원 의료진과 함께 중환자 치료에 대한 발표를 진행한다.
첫 번째 세션에서는 호주중환자리서치그룹 설립자이자 프린스찰스병원 마취통증의학·중환자의학과 존 프레이져(John Fraser) 교수가 'VA 에크모: 박동성 순환 vs 비박동성 순환'을 주제로 발표하며, 이어 김형수 한림대학교성심병원장이 '병원 밖 심정지(OHCA)를 위한 에크모'에 대해 발표한다.
세 번째 세션에서는 재키 수엔(Jacky Suen) 퀸즐랜드대학교 박사가 'VV 에크모: 폐는 내분비 기관인가?'를 주제로 에크모 치료에서 폐의 면역·염증 반응 기전을 조명하고, 이어 김용균 한림대학교춘천성심병원 감염내과 교수가 '에크모 치료에서의 항생제 용량 조절'에 대해 발표한다.
마지막 네 번째 세션에서는 오이스타인 트론스타드(Oystein Tronstad) 프린스찰스병원 박사가 '미래의 중환자실(ICU of the Future)'을 주제로 중환자실 환경·조직 혁신 모델을 제시하며, 한림대학교성심병원 중환자의학과 박성훈 과장과 이순희 ECMO실 간호팀장이 각각 '한림의 중환자실 시스템 개편'과 '한림 중환자간호 혁신'을 발표한다.
존 프레이져 교수는 전 세계 54개국 400개 이상 병원이 참여한 글로벌 중환자 진료 컨소시엄을 창설하고 2025년 호주 훈장(Officer of the Order of Australia, AO)을 수훈한 중환자의학 분야의 세계적 권위자다. 데이비드 맥기핀 교수는 저체온 산소 관류(hypothermic oxygenated perfusion, HOPE) 기술을 통한 '살아있는 심장 프로젝트'를 공동 주도하며 이식 의학 발전에 기여해왔다.
김형수 병원장은 "중환자 치료는 단순한 생명 유지 기술을 넘어, 시스템과 조직, 다학제 협력까지 아우르는 통합적 접근이 필요한 분야"라며 "세계적인 연구기관인 호주중환자리서치그룹과의 교류를 통해 중환자의학의 새로운 표준을 제시하고, 환자 중심의 치료 혁신을 선도해 나가겠다"고 말했다.
이번 심포지엄은 사전 등록 후 무료로 참가할 수 있으며, 자세한 사항은 한림대학교의료원 홈페이지 국제학술심포지엄 메뉴에서 확인할 수 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
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