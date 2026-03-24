"왜곡된 의료소비문화 근본적 개선"…'좋은의료문화연대' 창립

[스포츠조선 장종호 기자] 날로 심각해지는 의료 갈등과 붕괴 위기 속에서, 의료계 내부의 목소리를 넘어 시민사회와 전문가들이 함께 '지속 가능한 의료'를 고민하는 민간 연대 기구가 설립됐다.
'좋은의료문화연대(Coalition for Sustainable Healthcare Ecosystem, CoSHE, 이하 연대)'는 지난 21일 서울교육대학교 사향문화관에서 창립기념 세미나를 개최하고 공식 활동의 시작을 선포했다.
환자단체, 소비자단체, 법조인, 일반 시민, 젊은 의사들이 주요 멤버로 구성된 연대 측은 설립 취지문을 통해 "현재의 의료 위기는 단순한 제도의 문제를 넘어 문화와 신뢰의 붕괴에서 기인한 것"이라며, "의사들만의 공허한 외침은 무의미하며, 의료 소비자인 국민의 깊은 이해와 공감 없이는 어떠한 의료 정책도 성공할 수 없다"고 강조했다. 최우선 목적은 날로 심각해지는 의료 환경을 바로잡기 위해 의사 이외의 다양한 전문가 그룹 및 일반 대중과 소통하고, 이를 통해 우리 사회에 뿌리 깊게 자리 잡은 '왜곡된 의료소비문화'를 근본적으로 개선하는 데 있다.
단체의 수석고문을 맡은 박인숙 전 국회의원은 개회사를 통해 "잘못된 의료정책과 왜곡된 소비문화가 쉽게 바뀌지는 않겠지만, 본 연대는 앞으로도 문제되는 현안들을 날카롭게 지적하고 공론화하려는 노력을 멈추지 않을 것"이라며, "전문가가 존중받고 환자가 안심할 수 있는 환경을 만드는 가교 역할을 하겠다"고 밝혔다.
이번 창립을 축하하기 위해 이상돈 전 국회의원, 이무상 전 의평원장, 이명진 전 의료윤리연구회 회장, 박명희 전 한국소비자원 원장 등이 참석해 소중한 조언과 격려를 건넸다.
세미나 발제자로 나선 이덕환 서강대 명예교수는 "의료는 전문성이 존중되고 환자와의 신뢰가 축적되는 문화적 토양 위에서 지속 가능하다"며 과학커뮤니케이션 관점에서의 혁신을 제안했다. 이어 유재일 시사평론가는 사회 정책적 관점에서 바라본 의료 생태계의 지속 가능성을 언급하며 대중과의 접점 확대를 강조했다.
이어진 토론에서는 이미정 공동대표(단국대 의대 교수)가 좌장을 맡고, 조동찬 전 SBS 의학전문기자, 김형중 환자단체 대표, 김진현 CoSHE 정책이사 등이 참여해 의료 현장의 신뢰 회복을 위한 구체적인 공론화 방안을 논의했다.
연대는 이미정 단국대의대 소아청소년과 교수와 오영삼 강남IOK안과의원 원장이 공동대표를 맡아 이끌어간다. 이번 창립 세미나를 기점으로 의료 현장의 목소리와 시민사회의 요구를 결합한 다양한 캠페인과 정책 제안 활동을 전개할 계획이다. 장종호 기자 bellho@sportschosun.com