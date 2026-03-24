"PET-CT 한 번으로 암 환자 수술 후 합병증 위험 예측 가능"

[스포츠조선 장종호 기자] 암진단에 사용되는 PET-CT 검사에서 관상동맥 석회화 정도를 함께 확인하면 추가 검사나 방사선 노출 없이도 수술 후 심혈관 합병증 위험을 예측할 수 있다는 연구 결과가 나왔다.
연구팀은 2013년부터 2024년까지 PET-CT 검사를 받은 뒤 1년 이내 복부나 흉부 등 비교적 큰 수술을 받은 환자 972명의 영상 기록을 분석했다. PET-CT 검사에 포함된 CT 영상에서 관상동맥에 쌓인 석회화 정도를 평가해 ▲없음 ▲경도 ▲중등도 ▲중증 네 단계로 분류했다.
분석 결과 전체 환자의 16%에서 중등도 이상의 관상동맥 석회화가 확인됐다. 수술 후 30일 이내 사망하거나 심근 손상을 의미하는 혈액검사 지표인 troponin I 상승이 나타난 주요 심혈관 합병증은 3.2%에서 발생했다.
연구팀은 관상동맥 석회화가 단순한 심장질환 지표를 넘어 환자의 전신 건강상태를 반영할 수 있다고 설명했다. 실제로 중등도 이상 석회화를 보인 환자 가운데 사망 사례를 분석한 결과 직접적인 심장 원인보다는 수술 후 감염, 호흡부전 등 전신 합병증의 연관성도 확인했다.
연구팀은 향후 AI 기반 자동 관상동맥 석회화 분석 모델로 확장해 PET-CT 판독 과정에 통합함으로써 보다 표준화되고 효율적인 위험 예측 시스템으로 발전시킬 계획이다.
이석현 교수는 "PET-CT는 암진단을 위한 검사로 인식되지만 동시에 환자의 전신건강상태를 보여주는 중요한 영상 자원"이라며 "관상동맥 석회화 정보를 함께 평가하면 암 환자의 수술 전 위험 관리 전략을 보다 정교하게 세우는 데 도움이 될 수 있다"고 말했다.
이번 연구는 '비심장 수술 후 주요 임상 합병증 예측을 위한 일상적 PET-CT 영상에서의 육안적 순서형 관상동맥 석회화 점수평가(Visual Ordinal Coronary Calcium Scoring on Routine PET-CT for Predicting Perioperative Major Clinical Events After Noncardiac Surgery)' 미국 영상의학회 공식 학술지 American Journal of Roentgenology(AJR)(2024 Impact Factor 6.1, 상위 8%)에 최근 게재됐다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
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