"고객 목소리로 정책을 만든다" 건전화 제도개선 설문조사 실시

서울올림픽기념 국민체육진흥공단(이사장 하형주) 경륜경정총괄본부가 경륜·경정의 건전한 이용 문화 확산과 제도개선을 위해 '2026년 경륜·경정 건전화 제도개선 고객 설문조사'를 실시한다.
경륜경정총괄본부는 경륜·경정을 즐기는 고객이 건강하고 균형 잡힌 방식으로 이용할 수 있도록 상담, 교육, 홍보 등 다양한 건전화 사업을 운영하고 있다. 이번 조사는 오는 29일까지 진행되며, 경륜·경정 이용 고객을 대상으로 한다. 조사는 온라인(스피드온, 공식 홈페이지, SNS 등)을 통해 참여할 수 있으며, 참여자 중 추첨을 통해 200명에게 스타벅스 커피 쿠폰이 증정된다.
이번 설문조사는 경륜·경정 이용 현황 및 구매 행태 건전 이용 인식 경륜·경정중독예방치유센터(희망길벗) 상담 서비스 인지 및 수요 건전화 홍보 효과성 불법도박 접촉 실태 등 다섯 가지 분야를 중심으로 진행된다. 이를 통해 현행 건전화 사업의 실효성을 점검하고, 고객의 실제 경험과 수요를 반영하여 '경륜·경정 건전화 계획 수립'에 활용할 예정이다.
경륜경정총괄본부 관계자는 "이번 조사는 고객 목소리를 통해 보다 현실성 있고, 고객이 체감할 수 있는 정책을 만들고자 실시하게 되었다. 응답해 주신 한 분 한 분의 의견이 더 나은 건전화 서비스를 만드는 실질적인 근거가 될 것"이라고 전했다.
경륜경정총괄본부는 앞으로도 이용자 보호와 건전한 레저문화 정착을 위해 고객 중심의 정책 개선 노력을 지속해 나갈 계획이다.