농심 레드포스 오지환 대표 "현지 팬덤 반응 기대 이상"… 레드포스 PC방 글로벌 거점 확대 신호탄
농심 레드포스의 글로벌 팬덤이 베트남 현지에서도 높은 관심과 참여로 이어지며 레드포스 PC방(레드포스 PC 아레나)의 해외 확장 전략에 힘을 보태고 있다.
베트남 호치민에 조성된 레드포스 PC방(레드포스 PC 아레나)은 현지 게이머와 e스포츠 팬들이 자연스럽게 모이는 거점 공간으로 자리 잡으며 브랜드 체험의 중심 역할을 하고 있다.
현지에서는 LCK와 한국 e스포츠에 대한 관심이 이미 높은 수준으로 형성돼 있는 만큼, 레드포스 PC방 역시 단순한 게임 이용 공간을 넘어 K-e스포츠 문화를 체험하는 플랫폼으로 기능하고 있다. 실제로 팀과 선수, 리그에 대한 이해도가 높은 팬층이 매장을 중심으로 빠르게 형성되며 브랜드 확산의 기반이 되고 있다는 분석이다.
농심 레드포스팬덤의 높은 관심과 참여는 레드포스 PC방이 아시아 및 글로벌 확장의 첫 거점으로 베트남 호치민을 선택한 배경이기도 하다. 베트남 경제 중심지인 호치민에 마련된 1호 매장은 단순한 해외 출점을 넘어 K-e스포츠 팬덤과 공간 경험을 연결하는 전략적 거점으로 조성됐다.
농심 레드포스 E스포츠 구단을 운영중인 오지환 대표는 "베트남은 '리그 오브 레전드'뿐 아니라 '발로란트'와 같은 FPS 장르에 대한 관심도 매우 높은 시장"이라며 "고사양게이밍 환경에 대한 이해도 역시 높아 프리미엄 PC방 모델에 대한 수용성이 충분한 지역이라고 판단하고 있다"고 말했다.
이어 "실제로 농심 레드포스에 대한 현지 팬덤도 두텁게 형성돼 있어 다양한 종목을 기반으로 팬들과의 접점을 더욱 확대해 나갈 수 있을 것으로 기대한다"며 "이러한 흐름이 레드포스 PC방을 중심으로 한 글로벌 팬 커뮤니티 확장에도 긍정적인 역할을 할 것"이라고 덧붙였다.
레드포스 PC방을 함께 운영 중인 서희원 대표는 "현지에서 이렇게 많은 팬들이 직접 매장을 찾아주시고 뜨겁게 반겨주시는 모습을 보며 농심 레드포스의 글로벌 팬덤 열기를 다시 한번 실감할 수 있었다"며 "베트남을 비롯한 해외 시장에서도 e스포츠에 대한 관심과 이해도가 매우 빠르게 확산되고 있다는 점이 인상적이었다"고 말했다.
이어 "전 세계적으로 e스포츠를 중심으로 한 새로운 놀이문화가 확장되고 있는 만큼, 레드포스 PC방도 K-PC방을 대표하는 공간 플랫폼으로서 글로벌 팬들과 더욱 가까이 호흡할 수 있도록 지속적으로 노력해 나가겠다"고 밝혔다.
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