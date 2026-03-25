미모의 이란인 자매, 美 빅테크 기밀 빼돌린 혐의 기소

기사입력 2026-03-25 10:42


미모의 이란인 자매, 美 빅테크 기밀 빼돌린 혐의 기소
사마네(왼쪽)·소로르 간달리 자매  사진출처=데일리메일

[스포츠조선 장종호 기자] 미모의 이란 출신 자매가 미국 빅테크 기업의 기밀을 빼돌려 이란으로 유출한 혐의로 기소됐다.

데일리메일 등 외신들에 따르면 기소된 인물은 이란 출신의 사마네 간달리(41), 소로르 간달리(32) 자매와 사마네의 남편 모하마드자바드 코스라비(40)로, 모두 캘리포니아주 새너제이에 거주하다 지난달 중순 이같은 혐의로 체포됐다. 간달리 자매는 과거 구글에서 근무했으며 이후 다른 빅테크 기업으로 이직했다. 이들의 아버지 샤하베딘 간달리는 2016년 이란 국영 투자펀드와 은행 관련 25억 달러 규모의 횡령 사건으로 체포된 전직 관료다.

코스라비는 한 반도체 기업에서 일했으며, 과거 이란 군 복무 경력이 있는 것으로 전해졌다.

검찰은 이들이 구글과 시스템온칩(System-on-Chip) 플랫폼을 개발하는 기업 등에서 근무하며 고도의 보안 기술과 암호화, 첨단 모바일 칩 관련 기밀 수백 건을 빼돌렸다고 주장했다.

FBI는 이를 "노골적인 내부자 배신 행위"라며 강하게 비판했다.

피고인들은 기밀을 개인 기기와 비인가 저장장치로 옮기고 해외, 특히 이란으로 유출했으며, 보안 시스템을 피하기 위해 화면을 직접 촬영하는 등 치밀하게 흔적을 감춘 것으로 알려졌다. 또한 허위 진술과 증거 삭제로 수사를 방해한 혐의도 받고 있다.

세 사람은 모두 혐의를 부인하고 있으며, 유죄가 확정될 경우 기밀 절도 혐의당 최대 10년, 증거인멸 혐의로 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있다.

이번 사건은 미국·이란 간 긴장이 고조되는 가운데 발생해 주목을 받고 있다.


특히 지난 2월 말 미국과 이스라엘이 이란을 상대로 대규모 군사 작전을 개시한 직후 체포가 이루어졌다.

일부 전문가들은 이란이 제재를 회피하고 첨단 기술을 확보하기 위해 내부자 네트워크를 활용해 왔다고 지적하고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'조폭연루설' 조세호, 복귀 강행했는데..."한 달에 한 번 촬영뿐"

2.

박수홍 딸, 17개월인데 벌써 길쭉...184cm 아빠 닮은 '붕어빵 딸'

3.

BTS 광화문 공연, 이래도 망했다고?…전세계 1840만명 봤다[SC이슈]

4.

미나 시누이, '148kg→78kg' 다이어트 최대 위기..."아기 때문에 식단 힘들어"

5.

'싱글맘' 이시영, 벌써 둘째 딸에 쏟아붓는 재산..."매일 옷·신발 사고 못 참아"

연예 많이본뉴스
1.

'조폭연루설' 조세호, 복귀 강행했는데..."한 달에 한 번 촬영뿐"

2.

박수홍 딸, 17개월인데 벌써 길쭉...184cm 아빠 닮은 '붕어빵 딸'

3.

BTS 광화문 공연, 이래도 망했다고?…전세계 1840만명 봤다[SC이슈]

4.

미나 시누이, '148kg→78kg' 다이어트 최대 위기..."아기 때문에 식단 힘들어"

5.

'싱글맘' 이시영, 벌써 둘째 딸에 쏟아붓는 재산..."매일 옷·신발 사고 못 참아"

스포츠 많이본뉴스
1.

김혜성 대환장! '마이너 탈출' 방법 나왔다→초조한 에드먼 복귀…"볼 쫓아가는 게 문제"

2.

롯데 올해는 진심 다르다! 감독이 봐도 그렇다 → 김태형 감독, 솔직 고백 "작년 재작년은 사실.."

3.

[오피셜] 충격의 공식발표, 손흥민처럼 박수칠 때 떠나지 못했다! 모하메드 살라, 리버풀 9년 만에 전격 결별

4.

[속보]'강등위기' 토트넘, 칼 빼들었다! 투도르 감독과 합의 하에 결별...후임은 또 다시 임시감독, '슈퍼코치' 휘터 '유력'

5.

'도미니카 공화국 삼자범퇴' 조병현, 특대형 마무리 탄생 예고 → 시범경기도 퍼펙트. 개막 준비 이상 무

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.