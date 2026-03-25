키움증권, 자산관리(WM) 잔고 10조원 돌파

기사입력 2026-03-25 10:58


키움증권, 자산관리(WM) 잔고 10조원 돌파
사진제공=키움증권

키움증권이 3월 금융상품잔고 기준으로 리테일 자산관리 잔고 10조원을 돌파했다고 25일 밝혔다. 지난 1월 잔고 9조원을 돌파한 이후 2개월 만에 이룬 성과로, 가파른 성장세다. 고객 눈높이에 맞춘 다양한 상품과 효과적 마케팅이 어우러진 결과다.

자산관리 잔고는 2023년 3조3000억원, 2024년 5조3000억원, 2025년 8조7000억원으로 꾸준히 증가해 왔다. 키움증권은 위탁매매 분야에서 쌓은 탄탄한 입지를 바탕으로 자산관리 분야에서 강력한 존재감을 확립하고 있다.

키움증권의 자산관리 잔고는 다양한 금융상품으로 구성돼 있어 고객의 다양한 투자 수요를 충족한다.

잔고 주요 상품은 연금저축과 개인종합자산관리계좌(ISA) 등 절세상품이다. 전체 잔고의 약 60%를 차지한다. 파생결합증권(ELS, ELB), 국내채권, RP(환매조건부채권), 그리고 발행어음 등 다양한 상품이 포함돼 있다. 이런 다양한 상품군은 키움증권이 안정적이고 견조한 성과를 내는 기반이 되며, 고객들에게 폭넓은 투자 선택지를 제공하는 데 중요한 역할을 한다.

절세상품에 대한 고객 수요가 크게 증가하는 가운데, 키움증권은 절세계좌 개설 프로세스 개선과 다양한 이벤트 혜택, 외부 연계 마케팅을 통해 고객 편의성과 유입을 높였다. 또, ISA 전용 특판 ELB 상품을 판매하며 고객에게 절세 혜택과 다양한 투자 기회를 제공해 자산관리 포트폴리오를 다각화하고 있다.

키움증권 ELS와 ELB 잔고는 1조1000억원에 달한다. 판매는 약 5000억원으로 전년 동기 대비 약 20% 증가하는 등 업계 상위권을 유지하고 있다. 이런 성장은 자산관리 포트폴리오의 다각화와 수익성 강화에 긍정적인 영향을 미치며, 고객들에게 다양한 투자 선택지를 제공하는 데 기여하고 있다.

국내채권은 주식시장 활황에 따른 대규모 자금 유출에도 전년 동기와 유사한 판매 수준인 6500억원을 유지하고 있다. RP 상품도 안정적인 판매를 이어가고 있다. 작년 말 출시된 발행어음은 잔고 1조원(3월 10일 기준)을 돌파하며 자산관리 성장의 한 축으로 자리매김하고 있다.

키움증권은 자산관리 인프라 구축에도 많은 노력을 기울이고 있다.


지난해 3월 인공지능(AI) 자산관리 챗봇 '키우ME' 베타 버전을 출시했다. 생성형 AI 기술을 접목, 다양한 금융상품 관련 고객 질문에 신속하고 정확한 답변을 제공하고 있다. 현재는 맞춤형 AI 자산관리 서비스를 위해 고도화 작업을 진행 중이다.

자산관리 부문은 제2의 도약을 준비 중이다. 키움증권 어플리케이션 영웅문S# 내에서 절세 매매, 포트폴리오 서비스, 자산관리 솔루션을 제공할 계획이다. 올해 상반기 퇴직연금 사업 개시를 통해 자산관리 사업 완성을 목표로 하고 있다.

고객 데이터 분석과 AI 기술을 결합한 혁신적인 자산관리 플랫폼 구축으로 개인 맞춤형 금융 서비스를 강화할 예정이다.

김정범 키움증권 자산관리부문장은 "AI 자산관리 서비스와 플랫폼의 획기적인 개선을 통해 고객이 쉽고 편리하게 자산관리 서비스를 받을 수 있도록 할 것"이라며 "지속적인 기술 투자와 서비스 혁신으로 고객 만족도를 극대화할 계획"이라고 말했다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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