바워스앤윌킨스, Pi8·Px7 S3에 새로운 컬러 선보여

최종수정 2026-03-27 15:40

플래그십 무선 이어폰 'Pi8'에 프리미엄 컬러 '페일 모브(Pale Mauve)' 추가

다양한 수상경력을 가진 'Px7 S3' 무선 헤드폰에 '빈티지 마룬(Vintage Maroon)' 컬러 도입

디자인 철학을 바탕으로 프리미엄 인이어 및 오버이어 제품군 선택폭 넓혀


바워스앤윌킨스, Pi8·Px7 S3에 새로운 컬러 선보여
영국 오디오 브랜드 바워스앤윌킨스(Bowers & Wilkins)가 플래그십 무선 이어폰 'Pi8'과 노이즈 캔슬링 무선 헤드폰 'Px7 S3'에 새로운 프리미엄 컬러를 추가했다.

완전 무선 이어폰 Pi8에는 '페일 모브(Pale Mauve)' 컬러가 새롭게 추가됐다. 이로써 Pi8은 기존의 앤트러사이트 블랙, 미드나잇 블루, 도브 화이트, 제이드 그린, 다크 버건디에 이어 총 6가지 컬러로 선택의 폭을 넓혔다.

시장에서 큰 성공을 거둔 노이즈 캔슬링 무선 헤드폰 Px7 S3 라인업에도 다섯 번째 컬러인 '빈티지 마룬(Vintage Maroon)'이 합류했다. 기존의 캔버스 화이트, 앤트러사이트 블랙, 인디고 블루, 프로스트 블루와 더불어 신규 컬러 도입은 "프리미엄 오디오 제품은 소리만큼이나 외관도 훌륭해야 한다"는 브랜드 특유의 디자인 철학을 다시 한번 입증한다.

바워스앤윌킨스 관계자는 "이번에 새롭게 선보이는 Pi8과 Px7 S3 모델은 바워스앤윌킨스가 자랑하는 업계 최고 수준의 오디오 성능을 그대로 계승했다. 이는 제품 특유의 정교한 디자인 및 고급스러운 소재와 완벽한 조화를 이루며, 브랜드가 추구하는 프리미엄 가치를 다시 한번 증명했다"고 밝혔다.

신규 컬러가 적용된 이번 모델들은 바워스앤윌킨스 코리아 공식 홈페이지와 바워스앤윌킨스 네이버 브랜드 스토어를 통해 편리하게 구매할 수 있다. 제품에 관한 보다 자세한 정보 역시 공식 채널을 통해 확인 가능하다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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