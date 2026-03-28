"변비 음식만? 오해였다"…푸룬, 여성 건강·장수 돕는 '숨은 슈퍼푸드'

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[스포츠조선 장종호 기자] 서양 자두를 말린 '푸룬(건자두)'이 단순한 변비 개선 식품을 넘어 전반적인 건강 증진에 도움을 주는 '숨은 슈퍼푸드'로 주목받고 있다. 그동안 푸룬은 '자연의 변비약'이라고 불렸지만, 최근에는 뼈 건강과 면역력, 장내 환경 개선까지 아우르는 다양한 효능이 재조명되고 있다.
실제로 푸룬에는 칼륨, 비타민 K, 구리, 항산화 물질이 풍부하게 들어 있어 신경 기능 유지와 적혈구 생성, 혈액 응고 및 뼈 대사에 중요한 역할을 한다. 푸룬 5개(약 100kcal)만으로도 약 3g의 식이섬유와 280㎎의 칼륨을 섭취할 수 있어 하루 권장량의 약 10% 이상을 충족할 수 있다.
특히 골다공증 예방 측면에서도 주목된다. 일부 연구에서는 하루 일정량의 푸룬을 꾸준히 섭취할 경우 고관절 골밀도 감소를 늦추는 데 도움이 되는 것으로 나타났다. 이는 푸룬에 함유된 폴리페놀과 비타민 K, 붕소 등이 뼈 형성과 재흡수를 조절하는 데 관여하기 때문이다.
다만 모든 사람에게 무조건 좋은 것은 아니다. 과민성 대장증후군 환자나 설사 경향이 있는 경우, 푸룬의 소르비톨과 식이섬유로 인해 복부 팽만이나 불편감을 느낄 수 있다. 또한 신장 질환 환자나 항응고제를 복용 중인 경우에는 칼륨과 비타민 K 함량을 고려해 섭취 전 전문가 상담이 필요하다.
섭취 방법은 간단하다. 하루 3~5개 정도를 요거트, 오트밀, 견과류와 함께 먹으면 식이섬유 보충은 물론 혈당 안정에도 도움을 줄 수 있다.
전문가들은 "대부분 현대인이 하루 권장 식이섬유 섭취량에 못 미친다"며 "푸룬은 간편하고 경제적인 보충 식품"이라고 강조한다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com