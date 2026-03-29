'누적 러닝 거리 따라 포인트 획득'…CU, 러닝 스테이션 오픈하고 '러닝 멤버스' 프로그램 도입

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CU가 러닝 스테이션 점포 확대와 함께 '러닝 멤버스' 프로그램을 도입했다.
CU는 이러한 러너 수요 확대 흐름에 맞춰 온·오프라인을 연계한 멤버십 서비스 '러닝 멤버스'를 새롭게 선보인다. 러닝 플랫폼 '런데이'와 자체 커머스 앱 '포켓CU'를 연동해 러닝 기록과 상품 혜택을 결합한 것이 특징이다. 러닝 멤버스 가입 고객은 러닝 완료 시 매일 1회 500ml 생수 교환권을 받을 수 있으며, 3km 이상 러닝 시 이온음료, 단백질바, CU포인트, 할인쿠폰 등을 제공하는 룰렛 이벤트에 참여할 수 있다. 또한 누적 러닝 거리 100km 달성 시 1km당 100포인트로 전환 가능한 멤버십 포인트 교환 혜택도 마련됐다.
CU는 이달 말일까지 얼리버드 이벤트를 통해 러닝 멤버스 가입 후 1회 이상 러닝을 완료한 고객을 대상으로 가민 스마트워치, 러닝 기프트박스 등을 추첨을 통해 증정하며, 내달 30일까지는 런데이 계정을 연동한 고객에게 생수 교환권을 지급한다. 아울러 러닝 챌린지 프로그램도 함께 운영한다. 누적 러닝 거리 20km, 50km 달성 시 각각 2천, 5천 CU포인트를 즉시 지급하며, 100km 달성 고객 중 선착순 10명과 300km 달성 고객 중 선착순 1명에게는 각각 100만 포인트를 추가로 제공한다. 러닝 스테이션 점포 콜라보존 내 입점한 하이퍼쉘을 착용하고 러닝 기록 단축에 도전하는 '하이퍼 챌린지' 참여자 전원에게 모바일 상품권을 증정하며, 추첨을 통해 실제 하이퍼쉘 제품도 받을 수 있다.
이은관 BGF리테일 CX본부장은 "러닝 스테이션 운영을 통해 러너들의 실제 이용 패턴과 수요를 확인한 것을 바탕으로 점포와 멤버십을 연계한 러닝 프로그램을 기획하게 됐다"며, "앞으로도 CU는 점포 인프라와 다양한 서비스를 결합해 러닝의 전 과정을 아우르는 생활 스포츠 플랫폼으로 발전시켜 나갈 것"이라고 말했다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com