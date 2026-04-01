이성진 순천향대서울병원장 "환자가 가장 존중 받는 병원으로 혁신…H3로 지속가능 발전"

발레파킹 서비스 전(왼쪽)과 후의 모습.

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[스포츠조선 장종호 기자] "환자가 가장 존중받는 병원이라는 가치를 가장 강력한 경쟁력으로 만들겠다."

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이성진 순천향대학교서울병원장이 병원 핵심 추진 방향과 운영 비전을 설명한 내용이다.

이성진 병원장은 "순천향이 지금까지 쌓아온 가장 큰 자산은 환자 경험과 인간 사랑의 문화"며 "환자가 가장 존중받고 있다는 확신을 갖게 만드는 것이 중요하다"고 강조했다. 이어 "친절을 넘어 진료 태도와 조직 문화 전반에서 환자를 대하는 기준을 한 단계 끌어올려, 쉽게 따라올 수 없는 병원의 정체성을 구축하겠다"고 덧붙였다.

이성진 병원장이 제시한 병원의 미래 비전은 'H3(Happy Healing, Happy Hospital, Happy Horizon)'이다. 환자가 행복하고 병원이 행복하며 교직원이 함께 성장하는 병원을 만들어 지속가능한 발전을 이루겠다는 의미다. "환자와 병원, 교직원이 함께 행복해야 병원의 가치도 커지고 미래도 밝아진다"며, "모두가 함께 성장하는 병원을 만들고 싶다"고 말했다.

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이성진 병원장이 가장 집중하고 있는 분야는 중증 진료 역량 강화다. "중증 환자 진료 기능을 강화하는 것은 이제 선택이 아니라 필수"라며 "암과 중증 환자 중심 진료 역량을 높여 상급종합병원 도약의 기반을 마련하겠다"고 밝혔다.

이를 위해 지난 3월 10일 '중증신속지원센터'를 개소해 운영을 시작했다. 중증신속지원센터는 다른 의료기관에서 의뢰하는 중증 및 중증 의심 환자를 체계적이고 신속하게 진료를 연계하는 역할을 한다. 이성진 병원장은 "중증 환자는 치료 골든타임 확보가 무엇보다 중요하다"며 "중증신속지원센터 운영을 통해 보다 체계적이고 빠른 중증 환자 치료가 가능해질 것이다"라고 설명했다.

이성진 병원장은 환자들이 병원을 이용하며 가장 크게 불편을 느꼈던 주차 문제도 해결했다. 지난 3월부터 병원을 방문해 진료를 받는 내원객 차량을 대상으로 전면 무료 발레파킹 서비스를 시행하고 있다. 서비스 시행 이전에는 길게는 1시간 가까이 주차를 위해 대기해야 했지만, 현재는 별도의 대기 업이 차량을 맡길 수 있어 내원객 만족도가 크게 높아졌다.

이성진 병원장은 "병원을 찾는 환자와 보호자들이 주차 문제로 어려움을 겪지 않도록 개선책을 마련했다"며 "발레파킹 서비스가 안정적으로 운영되고 있으며, 환자와 보호자들의 반응도 매우 긍정적이다"고 말했다.

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연구 역량 강화도 중요한 과제다. 순천향대서울병원은 임상연구 뿐 아니라 전임상 연구 인프라까지 단계적으로 확대해 연구 중심 병원으로 성장할 계획이다. 이를 위해 감염내과 김태형 교수를 연구부원장으로 임명하고 중증·응급·AI·빅데이터 분야 연구 역량 강화에 나섰다.

이성진 병원장은 "교수들이 연구와 진료 모두에서 자부심을 가질 수 있는 환경을 만드는 것이 중요하다"며 "진료와 연구가 함께 발전하는 병원으로 성장시키겠다"고 말했다.

또한 그는 병원의 지속가능성을 위해 교직원 조직 문화도 강조했다. "병원의 변화는 구성원 모두의 협력과 참여가 있을 때 가능하다"며 "교직원들이 자부심을 느끼고 오래 근무할 수 있는 조직 문화를 만들겠다"고 밝혔다.

아울러 이성진 병원장은 "목표는 높게 세우되 방향은 분명하게 잡고 한 걸음씩 나아가겠다"며 "순천향대서울병원이 환자에게 신뢰받고 교직원이 자부심을 느끼며 미래가 기대되는 병원이 되도록 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.

이성진 신임 순천향대서울병원장은 안과 전문의로, 1991년 순천향대의대를 졸업하고 안과학교실 주임교수, 건강과학CEO과정 원장, 순천향대서울병원 홍보실장, 진료부원장, 중앙의료원 대외협력단장을 거쳤다.

학회 및 외부 활동에도 힘써왔다. 대한안과학회 기획이사, 홍보미디어국장을 거쳐, 현재는 감사를 맡고 있으며, 건강보험심사평가원 자보 자문의로 활동하고 있다. 2010년에는 세계적 권위의 인명사전인 '마르퀴스 후즈 후(Marquis Who's Who in the World)'에 등재됐다.

베트남 퀴논시립병원에 용산구와 아모레퍼시픽과 협력해 백내장수술센터를 만들고, 매년 1∼2회 수술 기술을 전수하고, 각종 지원을 아끼지 않고 있다. 이와 관련해 2018년에는 용산구민대상 '특별상'을 수상했고, 2023년에는 베트남 퀴논시 '시민상'을 수상했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com