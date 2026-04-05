[봄철 하지 관절 건강법 Q&A] 젊은층·고령층 '손상' 달라…2주 이상 통증 땐 병원 방문

자료사진 출처=픽사베이

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[스포츠조선 장종호 기자] 따뜻한 봄철 야외활동 급증 시 경직된 관절을 충분한 준비 없이 사용하면 고관절부터 발목까지 하지 전반의 손상으로 이어질 수 있다. 특히 관절 통증은 흔히 무릎이나 발목 등 특정 부위의 문제로만 생각하기 쉬운데, 하지 관절은 하나의 축으로 연결된 유기적인 구조인 만큼 통합적 관리가 중요하다.

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봄철 하지 관절 건강법을 한양대학교 교육협력 명지병원 정형외과 정상진 교수와 함께 Q&A로 풀어봤다.

-봄철에 관절 통증이나 부상이 증가하는 이유는?

겨울철에는 활동량 감소로 인해 근육과 관절이 경직된 상태가 되기 쉽다. 이러한 상태에서 날씨가 풀리자마자 갑작스럽게 운동을 시작할 경우 관절에 과도한 부담이 가해지면서 통증이나 손상이 발생하는 경우가 많다. 특히 세대별로 관절 상태가 다른 만큼 서로 다른 관점으로 접근이 필요하다.

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-젊은층과 고령층의 관절 문제는 어떻게 다른가?

젊은층은 활동량이 많고 운동 강도가 높은 만큼 인대나 연골 손상과 같은 급성 '손상'이 많다. 반면 고령층은 이미 퇴행성 변화가 진행된 상태에서 활동량이 증가하면서 관절 '마모'가 가속화되고, 통증과 염증이 심해지는 양상을 보인다. 때문에 같은 통증이라도 원인에 따라 접근 방식이 달라져야 한다.

-무릎이 아플 때 다른 관절까지 함께 봐야 하나?

보행은 고관절, 무릎, 발목이 하나의 축으로 연결돼 이루어지는 복합적인 움직임이다. 한 부위에 이상이 생기면 이를 보완하기 위해 다른 관절에 부담이 전가되며, 이로 인해 연쇄적인 통증이 발생할 수 있다. 따라서 특정 부위만을 보는 접근보다 하지 전체의 정렬과 균형을 함께 고려하는 진단이 필요하다.

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-부위별로 주의해야 할 대표 손상은 무엇인가?

고관절은 반복적인 충격이나 과도한 스트레칭으로 점액낭염이나 피로골절이 발생할 수 있으며, 사타구니 부위 통증으로 나타나는 경우가 많다. 무릎은 장거리 러닝이나 등산 시 하중이 집중되면서 슬개대퇴 통증 증후군이나 연골판 손상이 발생하기 쉽다. 발목은 불안정한 지면에서 염좌가 빈번하게 발생하며, 이를 방치할 경우 만성 불안정성으로 이어질 수 있다.

-어떤 경우 병원을 찾아야 하나?

운동 후 통증이 2주 이상 지속되거나 부기, 열감, 관절이 걸리는 느낌 등이 동반될 경우 단순 근육통으로 간과해서는 안 된다. 이러한 증상은 관절 손상의 신호일 수 있으므로 정확한 진단을 통해 상태를 확인하는 것이 필요하다.

-관절 통증을 방치할 경우 어떤 문제가 발생하나?

초기에는 단순 통증으로 시작되지만 이를 방치할 경우 만성화되거나 관절 변형으로 이어질 수 있다. 또 잘못된 보행 패턴이 지속되면서 다른 관절까지 영향을 미치는 악순환이 발생할 수 있어 조기 진단과 치료가 중요하다.

-치료는 어떻게 진행되나?

각 관절의 역할이 다른 만큼 치료는 세분화된 접근이 필요하다. 초기에는 약물, 주사, 재활치료로 증상을 조절하고, 손상이나 마모가 진행된 경우에는 수술적 치료를 고려한다. 인공관절 수술은 단순 치환을 넘어 하지 전체 정렬과 기능 회복을 목표로 한다. 최근에는 인공관절 수술로봇을 활용해 3D 영상 기반으로 뼈를 정밀하게 절삭할 수 있어 오차와 출혈, 통증을 줄이고 고령층의 수술 부담도 낮추고 있다.

-예방 및 관리 조언

운동 전 충분한 스트레칭을 통해 관절과 근육을 이완시키고, 활동량은 단계적으로 늘리는 것이 중요하다. 고관절은 안정성이 중요한 만큼 엉덩이 근육을 강화하고 무리한 스트레칭을 피해야 한다.

무릎은 체중 부하가 집중되는 관절로 대퇴사두근을 강화해 하중을 분산시키는 것이 필요하다. 발목은 지면과 직접 맞닿기 때문에 스트레칭과 함께 지지력 있는 신발을 착용하고, 불안정한 지면을 피하는 것이 부상 예방에 효과적이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com