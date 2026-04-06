여성 정치인 AI 보정 사진 논란…"신뢰 훼손" 당에서 제명

사진출처=ABC미디어

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[스포츠조선 장종호 기자] 네덜란드의 한 여성 정치인이 과도한 사진 보정으로 소속 정당에서 제명돼 화제다.

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ABC미디어 등 외신들에 따르면 네덜란드 로테르담의 시의원 패트리샤 라이히만(59)은 최근 공식 후보 사진을 인공지능(AI)으로 과도하게 보정해 논란이 됐다.

그녀는 "실제 본인의 모습"이라고 주장했지만, "완전히 다른 사람 같다"며 정치적 신뢰 훼손이라는 지적이 잇따랐다.

라이히만은 현지 언론과의 인터뷰에서 사진 보정 사실을 인정하면서도 문제는 없다는 입장을 밝혔다.

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그녀는 "지역 신문에 실린 사진의 해상도가 너무 낮아 온라인 도구로 화질을 개선했을 뿐"이라며 "그 사진은 분명 나 자신이며, 현재는 복용 중인 약물 때문에 외모가 조금 달라 보일 뿐"이라고 해명했다.

하지만 온라인에서는 원본에 가까운 사진과 보정된 사진이 나란히 비교되며 조롱과 비판이 이어졌다.

그럼에도 라이히만은 "아들과 함께 외출하면 종종 여자친구로 오해받는다"며 "나이가 믿기지 않을 만큼 젊어 보인다는 말을 자주 듣는다"고 주장했다.

결국 소속 정당인 리프바르 로테르담도 공식 입장을 내고 해당 사진이 "AI로 과도하게 편집된 비현실적인 이미지"라고 판단했다. 당은 사퇴를 요구했지만, 라이히만이 이를 거부하자 최종적으로 제명 조치를 내렸다.

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당은 성명을 통해 "채용 과정에서 제공된 정보가 현실과 일치하지 않는다면 신뢰를 유지할 수 없다"며 "해당 사진은 명백히 심하게 편집된 것으로, 공직자로서 적절한 표현이 아니다"라고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com