현대차그룹, 새만금에 9조 투자…금융지원 체계 구축

장재훈 현대차그룹 부회장이 6일 여의도 한국산업은행 본관에서 '새만금 프로젝트 관련 현대차그룹-정책금융기관 금융지원·협력 업무협약식'에 참석, 발언하고 있다. 사진제공=현대차그룹

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현대자동차그룹이 국내 주요 정책금융기관과 협력해 전북 새만금 지역 첨단 산업 생태계 조성에 속도를 낸다. 로봇·인공지능(AI)·에너지 설루션을 축으로 미래기술 기업 전환을 가속화하겠다는 구상이다.

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현대차그룹은 6일 서울 여의도 한국산업은행 본관에서 한국산업은행, 중소기업은행, 한국수출입은행, 신용보증기금과 '새만금 프로젝트 관련 현대차그룹-정책금융기관 금융지원·협력 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.

이날 협약식에는 이억원 금융위원장을 비롯해 박상진 한국산업은행 회장, 장민영 중소기업은행장, 황기연 한국수출입은행장, 강승준 신용보증기금 이사장 등 정책금융기관 관계자들이 참석했다. 현대차그룹에서는 장재훈 부회장, 서강현 기획조정담당 사장, 신승규 RH PMO 본부장 등이 자리했다.

장재훈 부회장은 "새만금은 10기가와트(GW) 규모의 재생에너지와 트라이포트 교통망, 70만 명이 유입되는 신도시 인프라 계획을 갖추고 있다"며 "기업이 원하는 입지 조건과 정부의 지역 성장 비전이 같은 좌표 위에 놓여 있는 곳"이라고 말했다. 이어 "투자계획 발표 38일 만에 4개 정책금융기관과 함께하게 된 것은 매우 이례적인 속도"라며 "이 사업에 대한 민관 공동의 의지가 확고하다는 방증"이라고 강조했다.

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이번 협약에 따라 한국산업은행은 최근 구성한 정책금융기관 협의회의 1호 사업으로 현대차그룹의 새만금 프로젝트를 선정하고 생산적 금융, 기후금융 등을 연계해 프로젝트 금융구조 자문과 지원에 나선다.

중소기업은행은 로봇·수소부품 관련 중소·중견기업을 대상으로 생산적 금융과 기후금융 지원 등을 포함한 사업 연계 금융을 제공해 참여 기업의 생산 기반 확충을 지원할 계획이다.

한국수출입은행은 수출입 금융 지원과 함께 로봇 등 관련 품목의 해외시장 정보 제공, 국제 네트워크 연계 등을 통해 유관 기업의 글로벌 진출을 뒷받침한다. 신용보증기금은 로봇·수소부품 관련 중소·중견기업의 금융 접근성을 높이고 기후금융 활용을 위한 보증을 지원해 사업 안정성을 강화한다.

현대차그룹은 새만금 지역 혁신성장거점 구축을 책임지고 추진하며, 프로젝트 진행에 필요한 주요 정보를 협약 기관들과 공유할 방침이다.

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이번 협약은 현대차그룹이 지난 2월 정부 및 전북특별자치도와 체결한 '새만금 로봇·수소 첨단산업 육성 및 AI 수소 시티 조성을 위한 투자협약(MOU)'의 후속 조치다. 새만금 프로젝트의 금융·투자 구조 설계를 위한 민관 협력 체계를 본격화했다는 점에서 의미가 있다는 평가다.

앞서 현대차그룹은 지난 2월 새만금 지역 112만4000㎡(약 34만평) 부지에 약 9조원을 투자해 로봇 제조 및 부품 클러스터, 수전해 플랜트, AI 데이터센터, 1GW급 태양광 발전, AI 수소 시티 등 미래 신사업 밸류체인을 구축하겠다는 비전을 발표했다.

이후 프로젝트 실행력을 높이기 위한 정규 조직을 신설해 AI·로보틱스, 수소에너지 등 핵심 분야별 추진 체계를 정비하는 한편 정부 주도의 '새만금·전북 대혁신 태스크포스(TF)'에 참여해 인허가, 정책 지원, 인프라 조성 등을 협의하고 있다.

현대차그룹은 이번 새만금 투자를 통해 로봇과 AI 데이터센터, 수소에너지, 재생에너지 분야를 아우르는 미래 산업 생태계를 조성하고, 지역 균형발전과 국내 제조업 경쟁력 강화에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com