삼성전자, 1분기 영업익 57조 '어닝 서프라이즈'…엔비디아 추월 기대도

사진=삼성전자

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삼성전자가 올해 1분기 역대 최대 실적을 기록했다. 반도체 초호황을 기반으로 분기 기준 사상 최대 매출과 영업이익을 동시에 갈아치웠다.

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삼성전자는 7일 공시를 통해 1분기 연결 기준 매출 133조원, 영업이익 57조2000억원의 잠정 실적을 발표했다. 매출은 전년 동기 대비 약 68% 증가했고, 영업이익은 무려 755% 급증했다. 분기 매출 100조원, 영업이익 50조원을 동시에 돌파한 것은 국내 기업 역사상 처음이다.

특히 이번 영업이익은 지난해 연간 영업이익(43조원대)을 한 분기 만에 뛰어넘은 규모다. 삼성전자는 지난해 4분기(매출 약 93조원·영업익 20조원)에 이어 2개 분기 연속 기록을 경신했다. 시장 전망치도 크게 웃돌았다. 증권가 예상치(약 40조원대)를 30% 이상 초과한 '어닝 서프라이즈'다.

이번 실적의 핵심은 단연 반도체(DS) 부문이다. 반도체 사업에서만 약 50조원에 달하는 영업이익을 거둔 것으로 추정되며, 전체 영업이익의 대부분을 차지했다. 고대역폭메모리(HBM)를 중심으로 한 AI 반도체 수요 급증이 실적 상승을 견인했다. HBM과 DDR5 등 고부가 메모리 제품의 가격 상승과 출하 확대가 동시에 이뤄지면서 수익성이 크게 개선됐다. 삼성전자는 HBM3E를 엔비디아, 구글, AMD 등 주요 빅테크에 공급하며 고부가 제품 비중을 확대했다. 파운드리 사업 역시 점진적인 회복세를 보이며 실적 개선에 기여했다. 첨단 공정 수율 안정화와 고객사 확보가 이어지면서 적자 폭이 줄어든 것으로 분석된다. DX(디바이스경험) 부문은 스마트폰과 가전 사업의 견조한 판매를 기반으로 안정적인 실적을 유지했다. 다만 반도체 대비 수익 기여도는 상대적으로 제한적이었다.

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시장에서는 삼성전자가 사실상 '반도체 슈퍼 사이클'의 정점에 진입한 것으로 보고 있다. AI 산업 확산과 함께 메모리 수요가 구조적으로 증가하면서 당분간 호황이 지속될 가능성이 높다는 분석이다.

특히 HBM 시장에서의 경쟁력이 삼성전자 실적의 핵심 변수로 떠올랐다. 현재 주요 빅테크 기업들이 HBM 공급 확대를 요구하고 있어 향후 실적 상승 여력이 충분하다는 평가다.

일각에서는 삼성전자가 내년 글로벌 반도체 시장에서 1위 자리를 더욱 공고히 할 것이라는 전망도 나온다. 일부 증권가는 반도체 부문 영업이익만으로도 경쟁사를 압도할 것으로 보고 있다.

특히 AI 반도체 시장을 주도하고 있는 엔비디아를 넘어서는 수익성을 기록할 수 있다는 관측도 제기된다. 메모리와 시스템반도체를 동시에 보유한 사업 구조가 강점으로 작용한다는 분석이다.

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다만 변수도 존재한다. HBM 시장에서의 경쟁 심화와 주요 고객사 인증 이슈, 글로벌 경기 변동성 등이 향후 실적에 영향을 미칠 수 있다.

또한 파운드리 사업의 수익성 개선 속도 역시 중요한 관전 포인트로 꼽힌다. 관련업계에서는 경쟁사 대비 기술력 격차를 얼마나 빠르게 좁히느냐가 향후 시장 점유율을 좌우할 것으로 전망하고 있다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com