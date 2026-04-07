결혼식 폭죽에 연기 자욱, 착륙 포기…항공편 줄줄이 지연 논란

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 결혼식 축하 폭죽 때문에 항공기가 착륙을 포기하는 어이없는 상황이 발생했다.

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더 선 등 외신들에 따르면 5일(현지시각) 오후 5시 40분쯤 파리 오를리 공항에 착륙을 시도하던 이지젯 여객기는 활주로 주변 짙은 연기로 인해 '고 어라운드(go-around, 착륙 포기 후 재상승)'를 했다.

조종사는 활주로 주변에서 약 10여 차례 폭발이 발생하는 것을 목격했으며, 연기 때문에 시야 확보가 어려웠다. 초기엔 폭죽이 아닌 총격 등 위험 상황일 가능성까지 우려한 것으로 전해졌다.

이에 기장은 즉각 엔진 출력을 높여 항공기를 다시 상승시킨 뒤 관제탑과 교신에 나섰다.

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이 여파로 다른 항공기들도 주변 상공을 선회하며 대기해야 했다.

결국 공항 측은 긴급 절차를 발동해 착륙 예정이던 이지젯 여객기 등 여러 항공편을 다른 활주로나 인근 공항으로 우회 조치했다.

조사 결과, 사고의 원인은 인근 지역에서 열린 결혼식 행사로 드러났다.

하객들이 축하를 위해 하늘로 폭죽을 발사하면서 활주로 인근까지 불꽃과 연기가 확산된 것이다.

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인근엔 하객들이 타고 온 약 15대의 차량들이 있었다.

이지젯 측은 "승객 안전에는 전혀 문제가 없었고 항공기는 이후 정상적으로 착륙했다"고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com