KB국민카드 임직원 희망 걷기 'ALL YOU NEED 캠페인' 1억2240만보 달성

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KB국민카드가 창립 기념일을 맞아 진행한 임직원 희망 걷기 'ALL YOU NEED 캠페인'이 당초 목표였던 1억보를 넘어 총 1억2240만보를 달성했다.

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임직원들이 자발적으로 기부한 걸음수가 목표 걸음 수에 도달하면 취약계층 아동·청소년에게 '희망 선물'을 지원하는 프로젝트로, 걸음 기부를 통해 탄소배출량 저감에도 기여했다는 평가다.

이번 캠페인으로 조성된 기부금은 밀알복지재단 홈페이지와 복지로를 통해 아동·청소년들의 사연을 공모 받아 선정된 555명에게 '희망 선물' 비용으로 쓰일 예정이다. 2023년 시작해 올해로 4회차를 맞은 KB국민카드의 대표 ESG 프로그램으로, 지금까지 총 1323명의 아동·청소년에게 희망 선물을 지원했다.

KB국민카드 관계자는 "임직원 한 사람 한 사람의 걸음이 모여 목표를 넘어서는 성과를 만들어낸 점에서 더욱 뜻 깊다"며 "앞으로도 따뜻한 온기를 전할 수 있는 다양한 캠페인을 통해 취약계층 아동·청소년의 꿈을 응원해 나가겠다"고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com