한성자동차, 전 고객 대상 로열티 멤버십 강화…'클럽한성' 확대 개편

한성자동차 더 스테이지 한성' 공연. 사진제공=한성자동차

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메르세데스-벤츠 공식 딜러 한성자동차가 새로운 리테일 비즈니스 모델 '리테일 오브 더 퓨처(Retail of the Future, RoF)' 도입을 앞두고 로열티 멤버십 '클럽한성'의 대상을 모든 차량 구매 고객으로 확대한다.

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한성자동차는 기존 '탑 클래스'와 '퍼스트 클래스' 중심으로 운영해온 클럽한성을 전 고객 대상 통합 로열티 멤버십으로 재편하고, 신규 등급인 '에이치 클래스(H CLASS)'를 선보인다고 밝혔다. 이에 따라 한성자동차를 통해 차량을 구매한 고객이라면 멤버십 혜택을 받을 수 있게 됐다.

에이치 클래스 고객은 차량 관리, 재구매 지원, 라이프스타일 혜택, 스포츠·문화·예술 프로그램 등 클럽한성의 다양한 서비스를 이용할 수 있다. 한성자동차는 이와 함께 '클럽한성 디지털 카드'도 도입해 멤버십 혜택을 온라인에서도 확인하고 이용할 수 있도록 운영 체계를 고도화할 계획이다.

클럽한성은 차량 구매 이후에도 고객 접점을 이어가기 위한 로열티 프로그램으로, 차량 관리와 재구매 혜택은 물론 스포츠, 여가, 문화, 예술, 라이프스타일 영역까지 서비스를 확대해 운영하고 있다. 프로그램은 카 컨시어지, 라이프스타일 프리빌리지, 한성 모먼츠 등 세 축을 중심으로 구성된다.

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카 컨시어지는 정비 우선 예약과 차량 픽업·딜리버리, 사고 수리 시 자기부담금 지원, 타이어 교체 할인 등 차량 관리 과정 전반의 편의성을 높이는 서비스다. 라이프스타일 프리빌리지는 호텔, 골프, 스파, 와인 등 프리미엄 여가 분야의 제휴 혜택으로 구성됐다.

고객 초청형 프로그램인 한성 모먼츠는 골프 대회와 프로암 이벤트, 모터스포츠 체험, 문화·공연·전시, 라이프스타일 클래스, 럭셔리 패션 브랜드 협업 등으로 운영된다. 한성자동차는 '탑클래스 마스터스', '마이바흐 고객 인비테이셔널', '메르세데스 트로피 온라인 예선 2026' 등 골프 프로그램도 확대 운영하고 있다고 설명했다.

한성자동차는 멤버십 구간별로 제공 혜택은 다르며, 세부 내용은 '클럽한성 디지털 멤버십'을 통해 확인 가능하다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com