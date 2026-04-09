현대차, ST1 기반 스마트 수거차 실증…친환경·효율성 검증

현대차그룹이 성북구와 함께 ST1 기반 재활용품 스마트 수거차량 시연행사를 개최했다. 사진제공=현대차그룹

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현대자동차가 서울 성북구에서 6개월간 친환경 스마트 수거차 실증사업에 나선다.

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현대차는 8일 서울특별시민방위교육장에서 전동화 비즈니스 플랫폼 'ST1'을 활용한 폐기물 스마트 수거 시연 행사를 개최했다고 밝혔다. 행사에는 오기용 현대차 국내CV사업실장(상무)을 비롯해 서울시, 고용노동부, 한국산업안전보건공단, 성북구청 관계자 등 약 100명이 참석했다.

현대차는 이날 ST1 기반 스마트 수거차 2대(덤핑형·무빙플로어형)를 공개하고 재활용품 수거·적재·운반 과정을 시연했다.

ST1 덤핑형 수거차는 측면 슬라이딩 방식 적재함과 저상 구조를 적용해 작업자가 차량 옆면에서 손쉽게 상차할 수 있도록 했으며, 간단한 조작으로 하역이 가능하다. 무빙플로어형은 적재함 바닥 레일이 전후로 이동해 작업자가 차량에 오르지 않고도 상·하차를 수행할 수 있어 협소한 공간에서의 작업 효율성을 높였다.

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실증 기간 동안 작업자들은 현대차·기아 로보틱스랩이 개발한 착용 로봇 '엑스블 숄더(X-ble Shoulder)'를 착용한다. 해당 장비는 현대차·기아 로보틱스랩의 자체 기술로 개발한 산업용 착용 로봇으로, 어깨 근력을 보조해 근골격계 부담을 줄이는 산업용 웨어러블 장비다.

현대차는 전기 기반 수거차 도입을 통해 매연과 소음을 줄여 도시 환경을 개선하고, 저상 플랫폼과 스마트 수거 솔루션을 통해 작업 환경 및 운영 효율성을 동시에 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이번 사업은 현대차가 지난해 10월 성북구와 체결한 업무협약의 일환으로, 철한정화기업, 한국쓰리축, ACI 등과 협력해 추진된다.

현대차는 오는 10월까지 성북구에서 실증사업을 진행한 뒤, 사업화 및 적용 지역 확대를 검토할 방침이다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com