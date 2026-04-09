BMW, '평면형 수소탱크' 승부수…iX5 하이드로젠 750km 주행

BMW 그룹이 공개한 BMW iX5 하이드로젠 수소 저장 기술. 사진제공=BMW그룹

Advertisement

Advertisement

BMW그룹이 차세대 수소 저장 기술 'BMW 하이드로젠 플랫 스토리지(BMW Hydrogen Flat Storage)'를 공개하며 수소연료전지차의 효율성과 공간 활용성을 동시에 끌어올린다. BMW는 이 기술이 적용된 'BMW iX5 하이드로젠'을 통해 1회 충전 시 최대 750㎞ 수준의 주행거리를 확보하고, 2028년부터 양산에 돌입할 계획이다.

Advertisement

이번 기술의 핵심은 기존 원통형 대신 평면형 구조로 설계한 수소 탱크다. 차체 하부 공간에 최적화해 배치함으로써 실내 공간 손실을 최소화했고, 6세대(Gen6) BMW eDrive 고전압 배터리 시스템과도 호환된다. 이에 따라 연료전지차는 물론 순수전기차, 플러그인하이브리드, 내연기관 차량과 동일 라인에서 혼류 생산이 가능해 제조 유연성도 높였다.

BMW는 탄소섬유강화플라스틱(CFRP) 소재의 700바급 고압 탱크 7개를 병렬로 연결해 하나의 프레임으로 통합했다. 개별 압력 용기 대신 다수의 체임버를 하나의 밀폐형 유닛으로 구성하고, 중앙 메인 밸브로 이를 제어하는 방식이다. 저장 용량은 최소 7㎏ 이상이며, 완전 충전에는 약 5분이 소요된다. BMW는 이 같은 설계를 통해 긴 주행거리와 빠른 충전 편의성을 동시에 구현했다고 설명했다.

이 기술이 탑재된 BMW iX5 하이드로젠은 3세대(Gen3) 연료전지 기술과 차세대 구동계·섀시 제어 소프트웨어 '하트 오브 조이(Heart of Joy)', BMW 다이내믹 퍼포먼스 컨트롤 등을 결합해 BMW 특유의 주행 성능도 유지했다. BMW는 차세대 X5에 내연기관, 순수전기, 플러그인하이브리드, 수소연료전지 등을 포함한 총 5가지 파워트레인을 운영할 계획이다.

Advertisement

요아힘 포스트(Joachim Post) BMW 그룹 개발 책임 총괄은 "새로운 수소 저장 시스템은 BMW가 추구하는 기술 개방적 접근과 엔지니어링의 정수를 잘 보여준다"며, "이를 통해 테트리스처럼 빈틈없는 공간 활용 설계에 더해 고객이 원하는 다양한 구동 방식을 적용 가능한 타협 없는 BMW X5를 완성했다"고 말했다.

Advertisement

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com