기아, 전동화 전략 고도화…2030년 413만대·매출 170조 목표

기아 2026 CEO 인베스터 데이에 참석한 송호성 사장. 사진제공=기아차

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기아가 전동화와 미래 모빌리티를 양축으로 한 중장기 성장 전략을 공개하며 '지속가능한 모빌리티 솔루션 기업'으로의 전환을 본격화했다.

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기아는 9일 서울 중구 신라호텔에서 '2026 CEO 인베스터 데이'를 열고 브랜드 리론칭 이후 5년간의 성과를 점검하는 한편, 전동화·PBV·자율주행·로보틱스를 아우르는 중장기 사업 전략을 제시했다.

기아는 글로벌 저성장 환경 속에서도 초과 성장 전략을 통해 2026년 335만대, 2030년 413만대 판매와 시장점유율 4.5% 달성을 목표로 내걸었다.

전동화 전략의 핵심은 전기차(EV)와 하이브리드(HEV)를 병행하는 '투트랙' 구조다. 기아는 2030년까지 EV 100만대 판매와 14종 라인업 구축을 추진하는 동시에, HEV 판매를 110만대까지 확대해 수요 변화에 유연하게 대응한다는 방침이다.

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특히 보급형 EV 확대와 차세대 플랫폼 도입, 글로벌 충전 인프라 강화 등을 통해 전기차 대중화를 가속화하고, 내연기관과 하이브리드 라인업도 병행 유지해 시장 대응력을 높인다.

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PBV(목적기반차) 사업도 미래 성장축으로 제시됐다. 기아는 PV5를 시작으로 2027년 PV7, PV9을 순차 출시해 2030년 23만대 판매를 목표로 새로운 모빌리티 시장을 공략할 계획이다.

보스턴다이나믹스 아틀라스, 스팟. 사진제공=기아차

지역별로는 글로벌 413만대 판매 목표 달성을 위해 미국·유럽·신흥시장 맞춤 전략을 추진한다. 미국에서는 하이브리드 확대와 SUV 중심 판매로 102만대, 유럽에서는 EV 중심 전략으로 74만6000대, 신흥시장에서는 148만대 판매를 각각 목표로 설정했다.

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자율주행과 로보틱스도 핵심 축이다. 기아는 엔비디아와의 협력을 통해 데이터 기반 자율주행 기술을 고도화하고, 2029년 레벨 2++ 기술 적용을 추진하는 한편 PBV와 로봇을 결합한 물류·라스트마일 사업 확장도 병행한다.

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재무 목표도 구체화했다. 기아는 전년 대비 약 7% 성장한 335만대 판매(도매 기준)와 글로벌 시장점유율 3.8% 달성을 제시했다. 또 2030년 매출 170조원, 영업이익 17조원, 영업이익률 10%를 달성하고, 2026~2030년 동안 총 49조원을 투자해 미래 사업 경쟁력을 강화할 계획이다.

기아 관계자는 "친환경차 리더십을 기반으로 한 하이브리드, 전기차 중심의 선진시장 성장 추진, 강화된 제품력과 끊임없는 원가혁신을 통한 신흥시장 수익성 향상, 자율주행 리더십을 통한 SDV 전환과 로보틱스 기반 제조혁신 등을 통해 중장기 목표를 달성해 나가겠다"고 밝혔다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com