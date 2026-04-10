"사타구니 통증으로 의심할 고관절 질환들"…수찬's 관절토크서 궁금증 해결

[스포츠조선 장종호 기자] 힘찬병원 공식 유튜브 수찬's 관절토크에서 고관절 질환에 대한 정보를 제공한다. 힘찬병원 이수찬 대표원장과 부산힘찬병원 정형외과 문남훈 의무원장이 고관절 질환의 주요 증상과 구별법을 소개한 1편에 이어, 대퇴골두 무혈성 괴사 질환 및 치료법을 상세히 알린다.

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고관절은 골반뼈와 대퇴골이 만나는 지점으로, 우리 몸의 하중을 지탱하고 보행을 돕는 핵심 관절이다. 양반다리를 했을 때 사타구니 부위에 통증이 나타나거나 가동 범위가 제한된다면 고관절 질환을 의심해볼 수 있다.

부산힘찬병원 문남훈 의무원장은 "사타구니 통증과 함께, 통증으로 인해 보행이 비대칭적으로 나타나는 것도 고관절 질환의 특징"이라며 "아픈 다리에 체중을 덜 싣고 정상적 다리에는 하중이 더 실리면서 '따닥 따닥' 소리가 나는 듯 절뚝거리게 걷게 된다"고 설명했다.

대표적인 고관절 질환으로는 대퇴골두로 가는 혈류가 차단되어 뼈가 괴사하는 대퇴골두 무혈성 괴사가 꼽힌다. 문남훈 의무원장은 "대퇴골두로 가는 혈류가 차단되면 체중이 실리는 고관절 부위에 함몰이나 변형이 생기고, 통증이 심해져 일상생활이 어려워질 수 있다"며 "과도한 음주나 스테로이드 장기 사용이 주요 위험 요인으로 알려져 있다"고 설명했다. 초기에는 약물이나 주사 치료를 적용할 수 있지만, 대퇴골두의 변형이나 함몰이 진행된 경우에는 인공관절 치환술을 고려해야 한다. 다음 주 공개되는 3편에서는 실제 고관절 인공관절 수술 환자 사례를 중심으로 구체적인 치료 과정을 다룰 예정이다.

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이수찬 대표원장과 문남훈 의무원장은 채널A의 건강캠페인을 통해서도 대퇴골두무혈성 괴사의 증상과 예방법을 알렸다. 다리에 하중이 실릴 때 서혜부 통증이 있거나 양반다리가 힘들다면 고관절 질환을 의심해봐야 한다고 강조해왔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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