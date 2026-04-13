현대차·기아, ‘브레이크 테크 서밋’ 개최…협력사와 기술 교류

현대차·기아 '브레이크 테크 서밋' 현장. 사진제공=현대차그룹

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현대자동차·기아는 10일 인천 송도컨벤시아에서 '브레이크 테크 서밋(Brake Tech Summit)'을 개최하고 협력사들과 미래 브레이크 기술 발전 방향을 논의했다고 밝혔다.

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이번 행사는 브레이크 부문 협력사와의 기술 교류를 확대하고 상호 협력을 강화하기 위해 마련됐다. 행사에는 현대차·기아와 현대모비스를 비롯해 HL만도, KB오토시스 등 브레이크 관련 50여 개 협력사 임직원 550여명이 참석했다.

이날 논문 발표 세션에서는 총 50편의 연구 결과가 공유됐다. 브레이크 하드웨어 기술뿐 아니라 인공지능(AI)을 활용한 제어 기술, 성능 고도화, 시스템 통합 등 다양한 분야의 연구가 발표됐다.

특히 전자식 브레이크 시스템인 EMB(Electro-Mechanical Brake) 기술 관련 논문도 다수 소개됐다.

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현대차·기아는 이번 서밋에서 공유된 기술과 연구 성과를 바탕으로 협력사와의 기술 교류를 확대하고 브레이크 분야 연구개발 역량을 강화해 나갈 계획이다.

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현대차·기아 관계자는 "브레이크 테크 서밋은 협력사와의 소통을 통해 함께 성장하는 기술 생태계를 만들어가는 자리"라며 "앞으로도 기술 교류를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편 현대차·기아는 매년 'R&D 협력사 테크데이'를 개최하는 등 협력사와의 기술 교류 프로그램을 운영하고 있다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com