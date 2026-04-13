기아 '디 올 뉴 셀토스', 3월 4983대 판매…소형 SUV 1위

디 올 뉴 셀토스 하이브리드. 사진제공=기아차

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기아의 '디 올 뉴 셀토스'가 본격 출고와 함께 소형 SUV 시장 1위 자리를 이어갔다.

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셀토스는 지난 3월 국내 시장에서 4983대가 판매되며 소형 SUV 차급 가운데 가장 많은 판매량을 기록했다. 2020년 이후 연간 판매 1위를 이어온 기존 모델의 흐름을 신형에서도 이어갔다는 평가다.

이번 모델은 6년 만에 완전변경을 거친 2세대로, 각진 외관 디자인과 신규 패밀리룩을 적용해 상품성을 강화했다. 하이브리드 파워트레인을 새롭게 추가하고 편의·안전 사양을 확대했다.

계약 고객 분석 결과 20·30대 비중은 30.5%로 기존 27.8%보다 늘었고, 남녀 비중은 51대 49로 나타났다. 이는 서울시 자동차 등록 비중(20·30대 18.1%, 남녀 73대 27) 대비 젊은층과 여성 고객 비중이 높은 수준이다.

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트림별로는 최상위 '시그니처'가 45.5%, 디자인 특화 'X-Line'이 21.9%를 차지하며 상위 트림 선택 비중이 높았다. 하이브리드 모델은 38.6%의 판매 비중을 기록했다. 최대 19.5km/ℓ의 연비를 바탕으로 실용성을 강화했다.

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기아는 셀토스에 릴렉션 컴포트 시트, 디지털 키 2, 100W USB 단자 등 편의 사양을 기본 적용했으며, 원격 스마트 주차 보조, 빌트인 캠 등 다양한 선택 사양을 제공한다.

기아 관계자는 "디 올 뉴 셀토스는 디자인, 효율, 실용성, 편의성 전반에서 균형 잡힌 경쟁력을 갖춘 육각형 SUV"라며 "첫 차를 고민하는 사회초년생부터 일상 주행과 레저를 함께 즐기는 고객까지 다양한 라이프스타일을 만족시키는 모델로서 소형 SUV 시장의 기준을 이어갈 것"이라고 말했다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com