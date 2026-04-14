르노코리아, 2027년 SDV·2028년 전기차 생산 로드맵 공개

르노코리아 니콜라 파리 사장. 사진제공=르노코리아

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르노코리아가 르노 그룹의 중장기 전략 '퓨처레디(futuREady) 플랜'에 맞춰 한국 시장 중장기 실행 계획을 발표했다.

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니콜라 파리 사장은 14일 서울 용산구 그랜드 하얏트 서울에서 열린 기자 간담회에서 ▲2028년 부산공장 차세대 전기차 생산 ▲2027년 소프트웨어 정의 차량(SDV) 출시 및 AI 기반 차량(AIDV) 전환 ▲신차 개발 기간 2년 이내 단축 ▲국내 배터리 공급망 구축 등을 핵심 과제로 제시했다.

니콜라 파리 사장은 르노코리아의 중장기 전략을 세 가지로 정리하며 "경쟁력 강화와 지속 가능한 시스템 구축, 운영 탁월성을 통해 성장 기반을 재정비하겠다"고 밝혔다. 이어 "시장에 실질적인 영향을 줄 수 있는 모델을 기획하고 있으며, 기술과 안락함 측면에서 한국 고객의 니즈를 충족하는 차량을 선보일 것"이라고 강조했다.

또 2027년 SDV 출시를 시작으로 자율주행 레벨2++ 수준 기능과 AI 기반 차량으로의 전환을 추진한다. 연구개발 조직과 파트너사 간 수평적 협업을 통해 차량을 '지능형 동반자'로 진화시키겠다는 구상이다.

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르노코리아는 2029년까지 매년 1종 이상의 전동화 모델을 국내에 출시할 계획이며, 2028년부터는 부산공장에서 차세대 전기차를 생산한다. 이를 위해 전기차 배터리의 국내 공급망도 병행 구축한다는 방침이다.

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또 2027년 SDV를 시작으로 자율주행 레벨2++ 수준의 기능과 AI 기반 차량으로의 전환을 추진한다. 연구개발 조직과 파트너사 간 수평적 협업을 통해 차량을 '지능형 동반자'로 진화시키겠다는 전략이다.

부산공장은 스마트 제조 허브로 고도화되며, 콘셉트 결정부터 양산까지 신차 개발 기간을 2년 이내로 단축하는 것도 목표로 제시됐다.

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르노코리아는 앞서 D세그먼트 SUV '그랑 콜레오스'와 E세그먼트 크로스오버 '필랑트'를 통해 추진해온 '오로라 프로젝트'를 기반으로 재도약 토대를 마련했다고 평가했다.

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한편 르노 그룹은 '퓨처레디' 전략을 통해 2030년까지 26종 신차 출시와 연간 200만대 판매를 목표로 설정했으며, 한국을 인도·중남미와 함께 글로벌 핵심 생산 거점으로 삼겠다는 계획이다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com