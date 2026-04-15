포드 '뉴 익스플로러' 출시…오프로드 특화 트림 추가

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에프엘오토코리아(FLAK)가 대형 SUV '2026 뉴 포드 익스플로러'를 공식 출시했다.

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이번 모델은 트레머(Tremor), ST-라인(ST-Line), 플래티넘(Platinum) 등 3개 트림으로 구성됐다. 특히 국내 최초로 도입된 트레머는 3.0L 에코부스트 V6 엔진을 기반으로 오프로드 성능을 강화한 것이 특징이다. ST-라인과 플래티넘은 2.3L 에코부스트 I-4 엔진을 탑재해 각각 스포티함과 프리미엄 감성을 강조했다.

1990년 북미에서 처음 출시된 익스플로러는 현재 6세대까지 이어지며 글로벌 대형 SUV 시장을 이끌어온 모델이다. 국내에는 1996년 2세대 모델로 도입돼 수입 대형 SUV 시장 확대를 이끈 바 있다.

외관은 트림별 차별화된 디자인을 적용했다. 트레머는 전용 컬러 포인트와 18인치 올-터레인 타이어, 보조 그릴 라이트 등을 적용해 오프로드 성능을 강조했다. 지상고를 높이고 언더바디 보호 기능을 강화해 험로 주행 안정성을 확보했다. ST-라인은 블랙 메시 그릴과 21인치 휠, 레드 브레이크 캘리퍼로 역동성을 부각했고, 플래티넘은 실버 포인트와 전용 디자인 요소로 고급감을 강화했다.

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실내는 공간 활용성과 편의성을 높였다. 넓어진 1열 공간과 파노라믹 글래스 루프를 적용해 개방감을 확대했으며, 3열 폴딩 시트로 공간 활용도를 높였다. 트레머와 ST-라인은 2열 캡틴 시트를 적용한 6인승 구조, 플래티넘은 2열 벤치 시트를 적용한 7인승 구조로 운영된다.

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차량에는 B&O 사운드 시스템과 디지털 클러스터, 13.2인치 터치 디스플레이가 탑재됐다. 애플 카플레이와 안드로이드 오토 무선 연동을 지원하며, 다양한 USB 포트를 통해 편의성을 강화했다.

주행 성능도 강화됐다. 트레머는 최고출력 406마력, 최대토크 57kg·m의 성능을 발휘하며, 토르센 리미티드 슬립 디퍼렌셜과 전용 서스펜션을 통해 온·오프로드 주행 안정성을 높였다. 전 트림에는 사륜구동 시스템과 6가지 주행 모드를 지원하는 지형 관리 시스템이 기본 적용됐다.

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이와 함께 포드 코-파일럿360 어시스트 2.0이 탑재돼 사각지대 감지, 어댑티브 크루즈 컨트롤, 차선 유지 보조, 충돌 회피 조향 지원 등 첨단 운전자 보조 기능을 제공한다.

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에프엘오토코리아 이윤동 대표는 "2026년형 뉴 포드 익스플로러는 다채로운 라이프스타일을 향유하는 국내 고객들에게 최상의 선택지를 제안한다"며, "고객들의 니즈를 충실히 반영해 익스플로러가 지향하는 가치와 경험을 지속 전달해 나갈 것"이라고 밝혔다.

가격은 트레머 8850만 원, ST-라인 7750만 원, 플래티넘 8450만 원이다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com