현대차그룹 보스턴다이나믹스, AI 로봇 '스팟' 기능 고도화

스팟이 바닥에 널브러진 신발을 집는 장면. 사진제공=현대차그룹

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보스턴다이나믹스가 구글 인공지능(AI) '제미나이'를 적용한 4족 보행 로봇 '스팟(Spot)'의 기능을 공개했다.

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14일(현지시간) 공개된 유튜브 영상에서 스팟은 탑재된 카메라와 제미나이를 활용해 칠판에 적힌 할 일 목록을 인식하고 작업을 수행했다. 현관 앞 신발을 정리하고 빈 캔을 쓰레기통에 버리는 한편, 바닥에 놓인 옷을 세탁 바구니에 담는 등 주어진 작업을 순차적으로 진행했다. 이후 '강아지 산책' 항목을 인식하고 외부로 이동해 목줄을 잡고 산책을 수행하는 모습도 담겼다.

추가로 공개된 영상에서는 산업 현장에서의 활용 사례도 제시됐다. 스팟은 바닥의 누수를 감지해 경고를 전달하고, 게이지를 찾아 온도를 확인하라는 명령에 응답하는 등 현장 데이터를 기반으로 작업을 수행했다.

이번 기능 고도화는 구글과의 협업을 통해 구현됐다. 회사는 공식 블로그를 통해 로봇 소프트웨어 플랫폼 '오르빗(Orbit)'의 인공지능 기능 'AIVI-Learning(인공지능 시각점검 학습)'과 구글의 로봇 AI '제미나이 로보틱스 ER 1.6'을 통합했다고 설명했다.

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이를 통해 스팟은 센서를 통해 수집한 정보를 제미나이로 분석·해석하며, 복잡한 환경 인식과 상황 판단, 작업 맥락 이해가 가능한 수준으로 기능이 강화됐다.

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업데이트 이후 산업 현장에서 게이지 판독을 통한 측정 기능과 팔레트 수량 계측 기능 등이 추가됐으며, 디지털 화면 판독을 포함한 시각 검사 정확도도 향상됐다.

또 무중단 업그레이드(Zero-Downtime Upgrades)를 통해 시스템 중단 없이 AI 모델을 지속적으로 개선할 수 있으며, 사용자는 프롬프트를 통해 AI의 판단 과정과 결과 도출 근거를 확인할 수 있도록 했다.

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제미나이 로보틱스 적용을 위해서는 고객 데이터 기반 추가 학습이 필요하며, 이를 통해 각 산업 현장에 맞는 기능 고도화가 이어질 예정이다.

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스팟 제품개발 책임자 마르코 다 실바는 "게이지 판독과 같은 새로운 기능과 향상된 판단 능력을 통해 작업 현장의 문제를 이해하고 대응할 수 있도록 발전하고 있다"고 말했다.

한편 현대자동차그룹의 로보틱스 계열사인 보스턴다이나믹스는 로봇과 인공지능 기술 융합을 기반으로 산업 및 일상 영역에서의 활용 확대를 추진하고 있다. 또한 구글 딥마인드와의 협력을 통해 차세대 로보틱스 기술 고도화에 나설 계획이다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com