기아, 장애인 고용 확대 공로 인정…송호성 사장 장관 표창

기아 송호성 사장. 사진제공=기아자동차

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기아가 장애인 고용 확대와 근무 환경 개선 노력을 인정받아 고용노동부 장관 표창을 받았다.

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기아는 송호성 사장이 지난 15일 서울 FKI타워에서 열린 '2026 장애인고용촉진대회'에서 고용노동부 장관 표창을 수상했다고 16일 밝혔다.

장애인고용촉진대회는 장애인 고용에 기여한 사업주와 노동자를 포상하고 우수 사례를 확산하기 위해 매년 열리는 행사다. 이날 행사에는 권창준 고용노동부 차관, 이종성 한국장애인고용공단 이사장, 장애인 고용 유공자와 가족 등 200여명이 참석했다.

송 사장은 기아의 실질적인 장애인 고용 기회 확대와 안정적인 근무 환경 조성에 기여한 공로를 인정받았다.

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기아는 임금·업무·복지 전반에서 장애인과 비장애인 간 차등 없는 일자리를 만들기 위해 관련 제도를 강화해왔다. 2024년에는 장애인 특별채용 전형을 신설해 지원자들이 별도의 가점 방식이 아닌 독립 전형 안에서 평가받을 수 있도록 했다.

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입사 이후에도 사옥과 연수시설에 배리어프리 환경을 구축하고, 장애인 인식개선 교육을 정기적으로 운영하는 등 장애 직원들이 불편 없이 근무할 수 있는 여건 마련에 힘쓰고 있다. 2025년에는 자회사형 장애인 표준사업장 '이음'을 설립하며 지속 가능한 장애인 고용 기반도 마련했다.

기아 관계자는 "모두가 행복하게 근무할 수 있는 기업을 만들기 위한 노력이 인정받아 매우 뜻깊다"며 "앞으로도 의무 이행에 머무르지 않고, 진정성 있는 고용 기회를 마련하기 위해 힘쓸 것"이라고 밝혔다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com