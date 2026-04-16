제네시스, GV60 마그마 체험 확대…고성능 브랜드 전략 본격화

사진제공=현대차그룹

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제네시스가 브랜드 첫 고성능 모델 'GV60 마그마' 고객 체험을 확대하기 위해 제네시스 청주와 제네시스 수지에서 '마그마 특화 프로그램'을 운영한다.

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GV60 마그마는 제네시스가 럭셔리 고성능 시장 진출을 위해 선보인 첫 모델로, 지난 1월 국내에 출시됐다. 제네시스는 전시와 커뮤니티 프로그램, 드라이빙 체험 등을 통해 마그마의 철학과 브랜드 스토리를 고객에게 전달한다는 계획이다.

제네시스 청주에서는 다음 달 3일까지 'Magma Archive: Behind the Performance' 전시를 진행한다. 전시에서는 GV60 마그마 차량과 고성능 부품, CMF(Color·Material·Finishing), VGS(Virtual Gear Shift) 사운드 등을 체험할 수 있으며, 마그마북 라이브러리와 콘셉트카 히스토리도 함께 소개된다.

전시 기간 사전 예약 고객을 대상으로 다양한 커뮤니티 프로그램도 운영한다. 마그마 관련 경험을 공유하는 토크 클래스와 전용 향 원료 및 제작 스토리를 소개하는 조향 클래스, 뱅앤올룹슨 협업 사운드 큐레이션 프로그램, 명상·서예 클래스 등이 마련된다. 이와 함께 충북 말티재 등 지역 명소를 포함한 110㎞ 구간에서 GV60 마그마의 주행 성능을 체험하는 시승 프로그램도 하루 1회 운영된다.

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제네시스 수지에서도 이달 30일까지 '마그마 특별전시'를 열고 GV60 마그마 차량과 고성능 부품, CMF, 마그마 콘셉트 라이프스타일 컬렉션 등을 선보인다. 조향·명상 클래스 등 커뮤니티 프로그램과 함께 수지 일대 53㎞ 구간 시승 프로그램도 운영 중이다.

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제네시스 관계자는 "제네시스 마그마의 철학과 스토리를 경험할 수 있는 다양한 기회를 제공해 고객과의 소통을 강화하겠다"고 말했다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com