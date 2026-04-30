"Z세대와 소통 강화"…코스맥스, 대학생 서포터즈 '코덕즈' 1기 모집

◇코스맥스 서포터즈 1기 모집 공고. 이미지 제공=코스맥스

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코스맥스가 Z세대 소비자와의 접점을 넓히고 M2C(Manufacturer to Consumer) 소통을 강화하기 위해 대학생 서포터즈 '코덕즈' 1기를 모집한다.

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대학 재학생 및 휴학생을 대상으로 5월 발대식 이후 8월 수료식까지 약 3개월간 운영되는 코스맥스 서포터즈는 코스맥스 공식 인스타그램 채널을 통해 5월 12일까지 참가 신청을 받는다. 코스맥스 대표 제조 제품과 굿즈로 구성된 웰컴 기프트, 소정의 콘텐츠 제작비, 우수 활동자 리워드, 수료증 등이 활동 혜택으로 제공된다.

서포터즈는 매월 코스맥스 제품을 활용한 K뷰티 숏폼 콘텐츠 제작 미션을 수행한다. 완성된 콘텐츠는 코스맥스 공식 소셜미디어 채널과 서포터즈 개인 SNS 계정에 함께 게시될 예정이다. 또한 고객사 신제품 품평에 참여해 소비자 관점의 인사이트를 제공하는 역할도 맡는다.

코스맥스는 이번 서포터즈 프로그램을 단순한 콘텐츠 협업을 넘어 Z세대와 직접 소통하는 채널로 발전시킨다는 방침이다. 아울러 차세대 뷰티 전문가 및 인플루언서 네트워크를 확대해 장기적인 브랜드 팬덤 기반도 강화해 나갈 계획이다.

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앞서 2024년 7월 전면 개편 이후 누적 팔로워 5만 명 돌파, 총 조회수 약 4000만 회를 기록한 코스맥스 공식 인스타그램은 채널 인지도 상승에 힘입어 고객사 협업 요청도 지난해 대비 2배 이상 증가했다. 코스맥스는 상반기 중 틱톡 등 신규 소셜미디어 채널을 개설하고 글로벌 시장으로 M2C 전략을 확대할 예정이다.

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코스맥스 관계자는 "코스맥스의 서포터즈 프로그램은 미래 뷰티 시장을 이끌어갈 Z세대와 함께 M2C 커뮤니케이션의 새로운 가능성을 만들어 가는 시도"라며 "앞으로도 소비자와 직접 소통하며 디지털 PR 분야에서 영향력을 확대해 나가겠다"고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com