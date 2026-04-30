여성 승객 옷 벗고 택시비 대신 성관계 제안 '충격'…"혹시 함정?"

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 대만에서 한 여성 승객이 운행 중인 택시 안에서 옷을 벗는 등 부적절한 행동을 벌여 논란이 일고 있다.

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또한 택시비 대신 성적 행위를 제안하기까지 한 것으로 밝혀져 충격을 주고 있다.

ET투데이 등 현지 매체들에 따르면 대만 타이베이에서 한 여성 승객이 성적인 말과 행동으로 택시기사를 괴롭혔다는 주장이 제기됐다.

택시 안 블랙박스 카메라에 촬영된 영상을 보면 여성은 비키니 상의와 반바지를 착용한 상태로 택시에 탑승했다.

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택시가 운행을 시작하자 그녀는 속옷을 벗으며 기사에게 노골적인 발언을 하고 신체 접촉을 시도했다.

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기사가 당황해하며 운전에 방해가 된다고 하자 여성은 더욱 수위가 높은 발언을 이어갔다.

심지어 여성은 차량을 세운 뒤 성관계를 하자고 요구하기도 했다.

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이에 기사는 "여자친구가 있다"면서 "이런 행동이 정말 즐겁냐"고 묻기도 했다.

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목적지에 도착한 뒤 여성은 "택시비가 없다"면서 대신 성적 행위를 제안했다.

결국 현장에 있던 아파트 경비원이 대신 요금을 지불하면서 상황은 마무리된 것으로 알려졌다.

해당 택시 기사는 이 상황을 SNS에 공개하며 "열악한 근무 환경과 안전 문제에 대한 경각심을 높이기 위해서였다"고 밝혔다.

이후 여성은 차량 호출 플랫폼을 통해 기사에게 연락해 사과와 함께 영상 삭제를 요청했지만, 기사는 진정성이 느껴지지 않는다며 이를 받아들이지 않은 것으로 전해졌다. 이후 그는 "여성이 자신의 행동에 대해 교훈을 얻었을 것"이라며 네티즌들의 과도한 추측은 삼가달라고 전했다.

네티즌들은 "기사를 협박하기 위한 함정이었을 수 있다", "남자들도 스스로를 지켜야 한다", "정신적 충격에 대한 소송을 제기해야 한다" 등의 반응을 보이고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com