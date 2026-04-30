힘찬병원, 치매 건강 캠페인 영상 시청 퀴즈 이벤트

[스포츠조선 장종호 기자] 힘찬병원이 채널A와 공동으로 진행 중인 건강 캠페인의 퀴즈 이벤트를 실시한다. 5월 캠페인은 고령층에서 증가하고 있는 치매 질환에 대한 내용을 담고 있다. 힘찬병원 이수찬 대표원장과 인천힘찬종합병원 신경과 박정훈 센터장이 치매 조기 관리의 중요성과 예방법을 소개한다.

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초고령화 시대에 접어 들면서 치매는 개인과 가족의 문제를 넘어 사회적으로도 중요한 건강 이슈로 떠오르고 있다. 중앙치매센터 자료에 따르면, 2024년 기준 치매 환자 수는 약 100만 명을 넘어섰으며, 65세 이상 10명 중 1명이 치매를 앓고 있는 것으로 나타났다. 치매는 기억력 저하뿐 아니라 판단력, 언어 능력, 일상생활 수행 능력 등에 영향을 줄 수 있어 조기 발견과 예방 관리가 중요하다.

이번 온라인 이벤트는 해당 캠페인 영상을 시청한 후 퀴즈의 정답을 맞히는 방식으로 진행된다. 참여 방법은 힘찬병원 공식 인스타그램(@himchanhospital)을 팔로우한 뒤, 이벤트 페이지 게시물에 댓글로 정답을 남기면 된다. 이벤트는 오는 5월 1일부터 31일까지 한 달간 진행되며, 정답자 중 추첨을 통해 음료 교환권을 증정할 예정이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com