텔러스헬스 "리더십, 한국 직장인 정신건강 좌우 핵심 변수"

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 한국 직장인의 정신건강과 업무 수행에 가장 큰 영향을 미치는 요인은 '리더십의 질'이라는 조사 결과가 나왔다.

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텔러스헬스(TELUS Health)는 국내 직장인 1000명을 대상으로 한 '2026 텔러스 정신건강 지수(2026 TELUS Mental Health Barometer)' 조사 결과를 발표했다.

이번 조사에 따르면, 리더가 충분한 지원을 받을 경우 그 효과는 조직 전반으로 확산되는 반면, 실제로는 많은 리더들이 충분한 준비 없이 지속되는 업무 복잡성과 압박을 감당하고 있는 것으로 나타났다. 이는 기업이 웰빙과 성과를 동시에 높이기 위한 핵심 수단으로, 리더십 역량에 대한 전략적 투자가 필요함을 시사한다.

◇"리더십 부담, 조직 전반으로 확산"

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이번 조사는 직장 내 정신건강 문제의 주요 원인으로 리더십을 지목했다.

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리더의 절반만이 직원의 정신건강 문제를 다룰 준비가 되어 있다고 느끼고 있으며, 5명 중 1명 이상은 조직 내 정신건강 관련 리더십 교육이 제공되지 않는다고 응답했다. 또한 응답자의 66%는 지난 1년간 관리자의 워라밸 지원에 변화가 없었다고 답했으며, 단 2%만이 '크게 개선됐다'고 응답했다.

이는 리더가 압박을 조직에 전가하지 않고 효과적으로 관리할 수 있도록, 리더십 역량과 코칭, 시스템에 대한 의도적인 투자가 필요함을 보여준다. 이러한 지원은 변화가 지속되는 환경에서도 조직의 성과를 유지하기 위한 핵심 요소로 작용한다.

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◇"여성·청년층 부담 심화…리더십 공백 우려"

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이번 조사에서는 여성과 젊은 세대에 부담이 집중되며 미래 리더 인재 풀의 약화 가능성이 제기됐다. 전체 응답자의 3분의 1은 리더가 되는 것이 과도한 스트레스를 초래할 것이라고 응답했으며, 이는 단순한 의지 부족이 아니라 지속적인 압박에서 비롯된 것으로 분석된다. 또한 여성은 남성보다 책임과 역할로 인해 압박을 느낄 가능성이 40% 더 높았으며, 40세 미만 응답자 역시 같은 경향을 보였다.

이들 집단에 대한 맞춤형 지원이 부족할 경우, 조직은 미래 리더십 역량을 확보하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

◇"근로자에 대한 지원 존재하지만, 막상 직원은 알지 못해"

이번 조사에서 가장 주목할 부분은 커뮤니케이션 격차다. 응답자의 45%는 관리자로부터 건강 및 웰빙 프로그램에 대해 안내를 받은 적이 없다고 응답했다. 또한 전체 응답자의 37%는 기본적인 생활을 위한 비상 자금을 보유하고 있지 않은 것으로 나타났으며, 재정적 웰빙 지원 프로그램에 대한 인지도 역시 낮은 수준으로 확인됐다.

이번 결과는 직원들을 위한 조직 내 웰빙 프로그램이 실질적인 효과를 발휘하기 위해서는 단순한 제도 도입을 넘어, 직원이 이를 명확히 이해하고 신뢰할 수 있도록 하는 커뮤니케이션이 필수적임을 보여준다. 충분한 안내와 전달이 이루어지지 않을 경우, 지원은 활용되지 못하고 투자 효과 역시 제한될 수밖에 없다.

이와 함께, 이번 조사에서 응답자의 49%만이 자신의 관리자를 '매우 인간적인 리더'로 평가했다. 반면, 관리자를 '인간적 면이 부족하다'고 평가한 응답자는 워라밸 지원이 악화되었다고 느낄 가능성이 두 배 이상 높은 것으로 나타났다.

또한 응답자의 32%는 자신의 정신건강이 업무 생산성에 부정적인 영향을 미치고 있다고 응답했다.

MHI 조사가 시작된 이후 여성은 지속적으로 남성보다 낮은 정신건강 점수를 기록하고 있으며, 2025년 9월 기준 여성은 52.6점, 남성은 57.8점으로 나타났다. 특히 여성은 남성보다 정신건강 또는 웰빙을 주요 스트레스 요인으로 꼽는 비율이 60% 더 높은 것으로 조사됐다.

젊은 세대에서도 유사한 경향이 확인됐다. 40세 미만 응답자는 50세 이상 응답자보다 수면의 질 저하로 인해 생산성이 감소했다고 응답한 비율이 50% 더 높게 나타났다.

26%의 응답자는 조직 내 리더가 건강한 워라밸을 유지할 수 있다고 보지 않았으며, 이 집단의 정신건강 점수는 그렇지 않다고 응답한 집단보다 13점 낮은 것으로 나타났다.

또한 재정적 웰빙 지원을 '부족하다'고 평가한 응답자는 '우수하다'고 평가한 응답자보다 정신건강 점수가 16점 낮은 것으로 조사됐다.

응답자의 22%만이 조직 내 EAP 서비스(근로자지원프로그램)에 대해 인지하고 있었으며, 51%는 제공되지 않는다고 답했고, 27%는 알지 못한다고 응답했다.

텔러스헬스 한국지역 강민재 대표이사는 "이번 조사 결과는 한국 직장인의 정신건강이 리더십의 질, 구성원 집단별로 겪는 압박, 그리고 지원 제도의 효과적인 전달과 커뮤니케이션이라는 세 가지 요소에 의해 크게 영향을 받는다는 점을 보여준다"고 말했다. 이어 "이 세 가지를 균형 있게 개선하는 기업만이 조직 성과를 유지하고 인재를 확보하며, 장기적인 조직 회복력을 구축할 수 있다"고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com