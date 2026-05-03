"우리 아이 영구치 왜 안 나오지?"…어떤 문제이길래

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] "유치가 빠진 지 한참 됐는데 영구치가 나오지 않아요." "한쪽 송곳니는 나왔는데 반대쪽은 몇 달째 보이지 않아요."

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성장기 자녀를 둔 보호자들이 치과에서 자주 묻는 질문이다. 아이마다 치아가 나는 속도에는 차이가 있기 때문에, 영구치가 조금 늦게 나오는 것을 단순한 '개인차'로 생각하기 쉽다. 그러나 모든 맹출 지연이 자연스러운 성장 과정은 아니다.

서울성모병원 치과교정과 한성훈 교수는 "겉으로는 아무 문제가 없어 보여도, 잇몸이나 턱뼈 안에서 영구치가 제 위치로 나오지 못하고 머물러 있는 치아가 숨어 있을 수 있다"고 설명했다.

이처럼 치아가 정상적인 시기와 방향으로 맹출하지 못하고 잇몸 또는 턱뼈 안에 남아 있는 상태를 매복치라고 한다. 아시아인에서 약 15~30% 정도로 보고될 만큼 드물지 않은 치아 이상이며, 특히 영구치 교환이 활발하게 이루어지는 초등학생 시기에 발견되는 경우가 많다. 하지만 초기에는 통증이나 뚜렷한 증상이 없는 경우가 많아 보호자가 알아차리지 못한 채 지나가는 경우가 부지기수다.

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흔히, 매복치라고 하면 사랑니만 떠올리지만, 실제로는 위쪽 앞니, 송곳니 등 다양한 부위에서 발생할 수 있다. 특히 위쪽 송곳니는 맹출 경로가 길고 주변 치아와의 공간 관계에 영향을 많이 받기 때문에, 성장기 교정검진에서 주의 깊게 확인해야 하는 치아 중 하나다.

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한성훈 교수는 "위쪽 송곳니가 제때 나오지 않거나 좌우 맹출 시기가 크게 차이 나는 경우에는 방사선 검사를 통해 위치를 확인하는 것이 필요하다"고 강조했다.

문제가 되는 이유는 단순히 "치아가 늦게 난다"는 데 그치지 않기 때문이다.

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매복된 치아는 주변 치아를 압박해 치근 흡수를 일으킬 수 있고, 심한 경우 정상적으로 자리 잡고 있던 영구치까지 손상시킬 수 있다. 또한 치아 배열을 흐트러뜨려 부정교합으로 이어지거나, 매복치 주변에 낭종이 생기는 경우도 있다. 치료가 늦어질 경우, 병소가 더 커지면서 치료 범위가 확대될 수 있어 조기 확인이 중요하다.

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따라서 성장기에는 단순히 충치가 있는지 확인하는 검진을 넘어, 치아가 제 시기에, 제 위치로, 올바른 방향으로 나오고 있는지를 확인하는 교정적 평가가 필요하다.

한성훈 교수는 "만 6세 전후부터 정기적인 치과 검진을 시작하고, 필요 시 방사선 검사를 통해 치아 발육 상태를 확인할 것을 권장한다"고 말했다.

현재 시행되는 영유아 및 학생 구강검진에서는 방사선 촬영이 포함되지 않는 경우가 많아 겉으로 보이는 치아만 확인해서는 매복치나 맹출 방향 이상을 놓칠 수 있기 때문이다. 파노라마 방사선 사진은 눈으로 볼 수 없는 영구치의 위치, 방향, 발육 정도, 과잉치 여부, 맹출 공간 부족 등을 확인하는 데 유용하다.

아이의 치아 건강은 겉으로 보이는 치열만으로 판단하기 어렵다. 치아가 아직 보이지 않는다는 것은 단순히 '조금 늦게 나는 것'일 수도 있지만, 때로는 '나올 수 없는 위치에 머물러 있는 것'일 수도 있다. 매복치는 조기에 발견하면 비교적 간단한 처치로 해결될 수 있지만, 시기를 놓치면 수술과 장기간의 교정치료가 필요한 상황으로 이어질 수 있다.

한성훈 교수는 "성장기 교정 검진의 목적은 반드시 곧바로 교정치료를 시작하는 데 있지 않다. 아이의 치아와 턱뼈가 정상적인 순서로 발육하고 있는지 확인하고, 문제가 커지기 전에 적절한 개입 시기를 판단하는 데 있다"면서 "아이의 평생 치열과 교합 건강을 위해서는 단순히 기다리기보다, 영구치 교환기에는 정기적인 치과 검진과 필요한 경우의 방사선 검사를 통해 눈에 보이지 않는 치아 문제까지 미리 확인하는 것이 중요하다"고 조언했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com