건강 습관 배우고 미아 안전 교육도…어린이날 맞아 다양한 캠페인 진행

5월 5일 어린이날을 맞아 어린이들의 안전과 건강을 위한 다양한 캠페인과 이벤트가 진행된다.
기후에너지환경부와 한국환경보전원은 '제12회 어린이 환경안전 전시회' 온라인 놀이터를 5월 5일~6월 30일까지 진행한다.
어린이들이 일상 속 환경유해인자로부터 스스로 건강을 지킬 수 있도록 환경보건에 대한 이해를 높이고, 올바른 생활습관 형성을 지원하기 위해 마련된 어린이 환경안전 전시회는 온라인과 오프라인으로 운영된다.
온라인 전시회는 5월 5일부터 '어린이 환경안전 전시회 누리집'을 통해 방문할 수 있는데, 동화, 영상, 게임, 카드뉴스 등 어린이 눈높이에 맞춘 다양한 환경보건 콘텐츠가 제공된다. '인공지능(AI)으로 그리는 우리의 건강한 미래' 포스터 공모전과 '어린이 건강보호 댄스 댄스' 등 참여 놀이터도 운영해 흥미를 높였다. 오프라인 전시회는 6월 11일부터 13일까지 경기 성남시 한국잡월드에서 진행되는데, 어린이 콘텐츠 창작자 '옐언니'와 함께하는 어린이 건강보호 기념행사를 비롯해 환경보건 관련 직업체험, 북콘서트 등이 마련될 예정이다.
편의점 CU를 운영하는 BGF리테일은 포커스미디어코리아와 협업해 다음 달 말까지 '2026 아동안전캠페인'을 전개한다. 전국 6만여대의 아파트 엘리베이터TV와 CU 점포 내 결제 단말기(POS), 공식 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 '길을 잃었을 땐 CU로'라는 메시지를 전달하고 일상 속 안전행동을 익히도록 할 예정이다. 이와 함께 '우리 아이들 곁엔 언제나, 아이CU'를 주제로 한 스토리형 콘텐츠를 선보일 계획이다.
2017년부터 CU가 운영해 온 실종 예방 시스템 '아이CU'는 전국 1만8700여개 점포망을 활용해 미아와 치매 노인, 지적장애인 등을 보호하고 경찰에 인계하는 실종 예방 신고 시스템으로, 약 219명이 이 시스템을 통해 안전하게 귀가했다는 설명이다. 오는 5월 25일은 '실종아동의 날'이다.
교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비㈜는 최근 한국지역아동센터연합회와 후원금 전달식을 진행하며, '제5회 아동건강 지원사업'을 본격화했다. 지난 2022년 경기도 결식우려 아동 지원으로 시작된 아동건강 지원사업은 올해의 경우 부산·인천·대전·세종·충북·충남 등 6개 지역으로 대상을 넓혔다. 교촌은 총 2억3000만원 규모로 진행되는 이번 사업을 통해 600여 개 지역아동센터 소속 약 1만7000명의 아동들에게 '맛있는 푸드' 프로그램을 선보일 예정이다.
한편 소방청이 분석한 2022~2024년 발생 13세 이하 어린이 안전사고 자료에 따르면, 3년간 어린이 안전사고는 총 10만9502건으로, 해마다 연평균 3만6501건의 안전사고가 발생한 것으로 나타났다.
특히 월별 발생건수는 가정의 달인 5월에 가장 많은 1만1637건(10.4%)이 발생했고, 6월과 7월, 10월이 뒤를 이었다. 야외활동이 많아지는 시기에 발생 위험이 높은 것이란 분석이다. 사고 원인별로는 낙상 및 추락사고 4만1275건(37.7%)가 가장 많았고, 교통사고 2만4494건(22.4%), 열상 11,989건(10.9%) 순으로 집계됐다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com