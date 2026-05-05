윈덤 그랜드 부산, 가정의 달 맞춤 미식 프로모션 선보여

윈덤 그랜드 부산이 5월 가정의 달을 맞아 맞춤형 미식 프로모션을 진행하고 있다고 5일 밝혔다. 윈덤 그랜드 부산에 따르면 미식 경험은 올데이 다이닝 뷔페 레스토랑 더 브릿지(The Bridge)에서 진행된다. 우선 5일까지는 어린이 미식 놀이터 콘셉트로 어린이날 특선 키즈 뷔페를 운영, 어린이 고객 만족도를 높이는 데 주력했다. 5월 8일부터 5월 10일까지는 부모님을 위한 '어버이날 감사 미식 뷔페'를 선보일 예정이다. 어버이날 감사 미식 뷔페는해선 누룽지탕과 약선 도가니탕이 특별 제공되며, 라이브 스테이션에서는 민물장어 양념구이 등이 제공된다.
윈덤 그랜드 부산의 더 브릿지에서는 가정의 달을 맞아 5월 한달 간 가족 고객을 위한 흑백 사진관 이벤트를 운영한다. 레스토랑 방문 고객에게 무료 사진 인화 서비스를 제공해 가족과 함께한 소중한 순간을 특별한 추억으로 남길 수 있도록 했다.
윈덤 그랜드 부산 관계자는 "가정의 달을 맞아 온 가족이 함께 즐길 수 있는 특별한 시간을 선사하고자 더 브릿지에서 다양한 미식 행사와 체험 프로그램을 준비했다"고 말했다.
윈덤 그랜드 부산은 2023년 부산 송도에 문을 연 5성급 호텔이다. 객실은 전면 창을 바탕으로 송도 바다를 즐길 수 있으며, 일식당 스시우미를 비롯해 더브릿지 등에서 지역색을 반영해 해산물을 환영한 다양한 미식경험을 제공하고 있다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com