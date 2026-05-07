업스테이지, 포털 다음 인수 확정… AI 포털 고도화 나선다

업스테이지가 포털 다음을 인수한다. 업스테이지는 2020년 설립된 인공지능(AI) 스타트업이다. 네이버 클로바 AI의 개발진 출신을 주축으로, 기업 맞춤형 AI 설루션 및 자체 LLM(대규모언어모델)인 '솔라(Solar)'를 개발하며 기술경쟁력을 인정받고 있는 곳이기도 하다.

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7일 업스테이지에 따르면 카카오가 보유한 AXZ 지분 인수 절차를 마무리하고 본계약을 체결했다. 김성훈 업스테이지 대표는 "국내 대표 AI 기업의 기술력과 30여년 역사를 지닌 국민 포털이 결합하는 이번 인수가 새로운 AI 포털 시대를 여는 상징적 전환점이 될 것"이라고 말했다. 업스테이지는 지난 1월 카카오의 AXZ 지분 전량을 업스테이지로 이전, 카카오가 업스테이지의 일부 지분을 취득하는 주식교환 방식의 양해각서(MOU)를 체결했다.

업스테이지는 다음을 AI 중심 포털로 고도화한다는 계획이다. 자체 개발한 LLM '솔라'를 다음의 검색 엔진과 콘텐츠 데이터에 결합, AI 중심의 혁신 서비스를 선보이는 형태다.

업계에서는 업스테이지의 다음 인수가 기존 기업간거래(B2B) 중심 사업 구조에서 일반 소비자 대상(B2C) 서비스 영역까지 영향력을 확대하는 계기가 될 것으로 보고 있다. 검색과 콘텐츠를 제공하는 플랫폼과 LLM 솔라의 결합은, 대중 접점을 기반으로 보다 정교한 서비스 제공과 동시에 경쟁력 강화로 이어질 가능성이 높다는 배경에서다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com