'가정의 달 5월, 광명스피돔이 놀이터로'… 어린이 문화교실 '상상라운지' 다채로운 체험 운영

광명스피돔 어린이 문화교실 포스터. 사진제공=국민체육진흥공단

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주말마다 광명스피돔이 아이들의 웃음소리로 물든다. 동화와 만들기 체험을 함께 즐길 수 있는 어린이 문화 프로그램 '스피돔 상상라운지'가 5월 한 달간 다채롭게 펼쳐진다.

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서울올림픽기념 국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부(이사장 하형주)가 5월 어린이 문화교실 프로그램을 운영한다. 이번 프로그램은 이달 매주 토요일과 일부 일요일에 광명스피돔 2층 어린이 북카페에서 진행된다.

'상상라운지'는 구연동화와 창의 체험을 결합한 참여형 수업으로, 아이들이 이야기를 듣고 직접 만들기를 하며 자연스럽게 상상력과 표현력을 키울 수 있도록 구성된 것이 특징이다.

5월 프로그램은 가정의 달 분위기에 맞춰 보다 풍성한 주제들로 채워졌다. '빨간 부채 파란 부채', '달래네 꽃놀이', '생일 축하해, 생쥐야!', '연두와 개굴 밴드', '봄에 만난 눈사람' 등 다양한 동화가 준비돼 있으며, 이야기와 연계한 체험 활동도 함께 진행된다.

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아이들은 동화를 들은 뒤 흥미로운 활동에 참여하게 된다. 단순한 만들기를 넘어 이야기 속 장면을 직접 구현 해보는 과정에서 몰입도와 재미를 동시에 높였다는 평가다.

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수업은 하루 4회(오후 1시, 2시, 3시, 4시) 운영되며, 회차별 약 30~35분간 진행된다. 참여 대상은 5세부터 9세 어린이까지이며, 5~7세 어린이는 부모와 분리 참여가 가능한 경우에만 참여할 수 있다.

경륜경정총괄본부 관계자는 "5월은 어린이날과 가정의 달이 있는 만큼 가족 단위 방문객이 많은 시기"라며 "아이들이 책과 놀이를 통해 자연스럽게 성장할 수 있도록 체험형 프로그램을 지속 확대해 나가겠다"라고 전했다.

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한편, 광명스피돔은 경륜 경기뿐 아니라 가족 단위 방문객을 위한 문화·체험 콘텐츠를 꾸준히 운영하며 복합 문화공간으로서의 역할을 강화하고 있다.

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이원만 기자 wman@sportschosun.com