"숨은 마일리지를 찾아라" 대한항공, 회원관리 강화 프로모션 진행

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대한항공이 스카이패스 회원 관리 강화를 위해 '숨은 마일리지 찾기' 프로모션을 진행한다. 항공권 예약 정보나 마일리지 소멸 등 주요 안내를 놓치지 않도록 개인정보 최신화의 중요성을 알리기 위해 기획됐다. 여러 개의 회원번호를 보유하고 있거나 장기간 연락처를 변경하지 않은 고객의 편리성 확대를 위해 자발적 참여 형태로 진행되는 게 특징이다. 개인 정보를 수정하면 그동안 확인이 어려워 사용하지 못했던 마일리지도 손쉽게 확인할 수 있다.

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7일 대한항공에 따르면 숨은 마일리지 찾기 프로모션은 6월 30일까지 진행된다. 참여 방법은 간단하다. 대한항공 홈페이지 또는 모바일 앱 내 '숨은 마일리지 찾기' 메뉴에서 '회원번호 통합 신청' 또는 '연락처 업데이트' 중 하나만 진행하면 된다. 회원번호 통합 신청은 두 개 이상의 회원번호를 보유한 스카이패스 회원이 이를 하나로 통합할 수 있는 기능이다. 사용하지 않던 회원번호에 남아 있는 적립분을 합산해 숨은 마일리지를 확인이 가능하다.

연락처 업데이트는 현재 사용하지 않는 휴대전화 번호나 잘못된 이메일 주소 등을 최신 정보로 변경하는 것을 말한다. 홈페이지 회원이 아니어도 스카이패스 회원이라면 해당 메뉴를 통해 누구나 연락처를 업데이트할 수 있다.

대한항공은 응모자를 대상으로 추첨을 진행해 다양한 경품을 제공한다. 1등 당첨자 2명에게는 호주 시드니 왕복 국제선 항공권을 각 2매씩 증정한다. 국내선 왕복 항공권(각 2매, 5명), 치킨 세트 50개, 햄버거 세트 100개 등도 받을 수 있다.

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대한항공은 "회원번호 통합 신청과 연락처 업데이트 두 가지 모두 참여할 경우 당첨 확률이 높아진다"며 "숨은 마일리지 찾기 당첨자는 7월 14일 홈페이지를 통해 발표된다"고 밝혔다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com