SK, 소셜벤처 육성 프로그램 운영… 계열사 협력 기회, 자금·벌금 지원 강화

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SK가 소셜벤처 육성 프로그램을 선보인다. 기업시민으로서 사회적 책임을 다하고, 기업 역량을 활용해 건전한 경제 생태계를 만들기 위한 시도다.

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7일 SK에 따르면 '임팩트부스터'를 출범한다. 임팩트부스터는 성장 단계에 진입한 소셜벤처의 위한 프로그램이다. 소셜벤처는 사회문제 해결을 위한 혁신적 설루션을 제공하고, 수익도 추구하는 스타트업을 의미한다. 임팩트부스터 모집은 초기 투자(Pre-A) 단계를 지나 시리즈 A·B단계에 진입한 소셜 벤처(IPO 이전 기업)를 대상으로 진행된다. SK는 매년 소셜벤처 약 10개사를 선발해 집중 육성할 계획이다.

선발 기업에게는 다양한 지원이 이뤄진다. SK는 선발 기업에게 SK하이닉스·SK이노베이션·SK텔레콤 등 주요 계열사와 사업 협력 기회를 제공한다.

사업 지원금의 경우 기업 성장에 활용할 수 있는 1000만원을 우선 지급하고, 이후 SK 계열사와 협력하여 해결하고자 하는 과제를 발굴하면 실증 사업에 필요한 자금을 최대 6000만원까지 제공한다. 서울경제진흥원(SBA)과 협력해 실증 사업자금을 지원하고, 사단법인 온율과 협력해 무료 법률자문을 제공하는 등 외부 전문 기관과의 협업을 통해 지원 체계도 강화한다.

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임팩트부트터 프로그램은 SK 수펙스추구협의회가 맡는다. 임팩트부스터에 참여하고 싶은 기업은 6월 3일 자정까지 '임팩트부스터 공식 홈페이지' 또는 'SK텔레콤 스케치 플랫폼'에 서류를 접수하면 된다. 서류심사 및 인터뷰를 거쳐 7월 초 최종 선발 결과를 발표한다.

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지동섭 SK 수펙스추구협의회 SV 위원장은 "국내 소셜벤처 수가 늘었으나 사회 문제를 함께 해결해야 하는 미션을 수행하다 보면 상대적으로 저평가되어 성장 기회를 얻지 못하는 경우가 많았다"며 "성장단계에서 기회를 얻지 못해 도약하지 못하는 기업이 없도록 통합적인 육성을 제공하는 후원자가 되겠다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com