에이닷 구독 캘린더 깔았을 뿐인데…관심 브랜드 할인·혜택 일정이 한 손에

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SK텔레콤이 에이닷에서 관심 브랜드의 할인·혜택 일정을 캘린더로 받아볼 수 있는 '구독 캘린더' 서비스를 확대한다. 기존 일정 서비스가 회의·약속 등 직접 입력한 일정을 관리했다면, 구독 캘린더는 사용자가 직접 선택한 관심 주제를 기반으로 관련 일정과 정보를 알아서 제공하는 게 특징이다

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사용자가 관심 브랜드나 주제를 구독하면 관련 일정이 개인 캘린더에 자동 추가되고, 필요한 시점에 알림도 받을 수 있다. SK텔레콤은 구독 캘린더를 엔터테인먼트, 뷰티, 리테일, 패션 등 다양한 분야로 파트너십을 확대해 나갈 계획이다.

7일 SK텔레콤에 따르면 우선 구독 캘린더에 금융·리테일 등 일상과 가까운 분야 서비스를 확대를 위해 하나증권, CU와 협력한다. 하나증권은 정기 리서치·투자 정보·주요 금융 일정 등 적시에 확인이 필요한 정보를 일정 형태로 제공하고, CU는 예약 판매·할인 행사·응모 이벤트·한정 프로모션 등 유통 정보를 일정 형태로 제공한다. 에이닷 사용자는 예약 오픈일이나 응모 기간 등 혜택 정보를 일정과 알림 형태로 확인할 수 있다.

SK텔레콤은 서비스 확장을 위해 LG전자 공식 온라인몰, 올리브영과 등과 협혁을 추진 중이다. LG전자 공식 온라인몰은 신제품 사전 예약·프로모션 관련 정보 등을 안내할 예정이며, 올리브영은 뷰티·웰니스 상품 중심의 프로모션 등 정보를 일정 형태로 제공할 계획이다.

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김지훈 SK텔레콤 AI사업본부장은 "에이닷 구독 캘린더는 고객이 직접 찾아다니지 않아도 필요한 정보와 혜택이 일상 안으로 들어오는 서비스"라며 "향후 구독 일정 기반으로 예약, 주문, 결제 등 실행 영역까지 연결되는 AI 에이전트로 진화할 것"이라고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com