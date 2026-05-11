금융당국 총량 관리여파, 시중 은행 대출 '일단 잠금' … 5대 은행 1분기 '마이너스'

5대 은행의 1분기 대출이 당초 목표치보다 크게 줄어든 것으로 나타났다.

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이는 금융당국의 가계대출 총량 관리 강화 기조의 영향으로 분석된다. 결과적으로 은행권이 총량을 적극적으로 관리하면서 가계대출 증가세는 안정화된 반면, 실제 대출이 필요한 이들이나 중저신용자들의 대출 기회가 축소될 수 있다는 우려도 나오고 있다.

국회 정무위원회 소속 이인영 더불어민주당 의원실이 11일 금융감독원에서 받은 자료에 따르면 KB국민은행의 1분기 말 대출 실적은 연간 대출 증가 목표치(경영계획 기준, 정책성 상품 제외) 대비 -178.0%로 집계됐다.

국민은행이 금융당국에 제출한 올해 가계대출 증가액 목표치는 9092억원이었으나 오히려 1조6143억원이 감소한 것. 국민은행은 지난해 대출이 목표치를 초과하면서 올해 페널티 대상에 오른 바 있다.

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NH농협은행 역시 올해 증가 목표치는 8700억원이었으나 실제로는 1조3551억원(-156.0%)이나 줄어들었다. 신한은행도 목표액수 8500억원 보다 1조5896억원이 감소해 -187.0%를 기록했다. 하나은행은 가계대출이 1조5402억원, 우리은행은 3447억원 줄며 각각 목표치 대비 -175.0%, -41.7%를 기록했다.

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은행들은 올해 가계대출 총량 관리 목표치가 4월 확정되기 전까지 보수적으로 대출을 집행한 것으로 보인다. 올해 전체 가계대출 총량 증가율 목표치는 1.5%로 전년도(1.7%) 보다 낮아졌다. 5대 은행의 경우 전체 목표치의 60∼70% 수준으로 파악됐다. 이외에도 당국은 올해 주택담보대출에도 별도 관리 목표를 신설하고, 은행별 과거 주담대 실적을 고려해 비율을 설정했다.

이원만 기자 wman@sportschosun.com