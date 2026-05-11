삼성, 갤S26 패밀리 페스타 연장…이벤트 추가 등 고객 혜택 강화

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삼성전자가 갤럭시S26 패밀리 페스타를 확대 운영한다고 11일 밝혔다. 삼성전자는 갤S26 패밀리 페스타를 지난 4월 24일부터 5월 10일까지 진행할 계획이었지만, 고객 성원을 바탕으로 5월 31일까지 운영기간을 연장한다. 특히 연장기간 내 신규 이벤트와 추가 혜택도 강화했다.

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삼성전자에 따르면 우선 갤S26 시리즈 구매 고객은 기존과 동일하게 갤럭시 스토어에서 사용할 수 있는 5만원 상당의 게임 아이템 할인 쿠폰 제공에 더해 리뷰 이벤트를 추가로 진행한다. 구매한 '갤럭시 S26 시리즈'를 사용해 본 후기를 본인의 SNS에 업로드한 고객 중 우수 리뷰를 선정해 CJ 통합 기프트카드 10만원권 2장, 스타벅스 e카드 3만원 교환권을 제공한다.

삼성전자는 갤S26 패밀리 페스타와 별도로 5월 가정의 달을 맞이해 '갤S26 시리즈' 자급제 모델 구매자를 대상으로 추가 보상 혜택을 제공중이다. 5월 한 달간 '갤S26 시리즈' 자급제 모델을 구입한 후 'New 갤럭시 AI 구독클럽'에 가입한 고객이 기존 단말기를 반납하면 중고 매입 시세에 더해 최대 10만원의 추가 보상금을 지원하고, 6개월 구독료에 해당하는 캐시백 혜택을 받을 수 있다. New 갤럭시 AI 구독클럽은 기기 반납 시 최대 50% 잔존가 보장, '삼성케어플러스 스마트폰 파손+' 제공, 모바일 액세서리 할인 등의 혜택으로 구성됐다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com