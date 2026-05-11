Advertisement

창립 100주년 기념 스탬프 투어도 마련…유한양행, 임직원 자녀 백일장·사생대회 개최

입력

창립 100주년 기념 스탬프 투어도 마련…유한양행, 임직원 자녀 백일장·사생대회 개최

유한양행이 창립 100주년을 맞아 오는 5월 16일 유한대학교와 유한공업고등학교에서 임직원 자녀 대상 '백일장·사생대회'를 개최한다.

유한학원 교직원과 자녀들도 함께하는 이번 행사는 유한양행 임직원과 자녀를 포함 약 1000여명이 참석할 예정으로, 유치부, 초등부, 중·고등부로 나뉘어 진행된다.

행사일 오전에는 백일장 및 사생대회가 열리며, 오후에는 유한동산과 유일한 박사 기념관 견학을 비롯해 창립 100주년을 기념하는 다양한 체험 프로그램이 운영된다. 유한공고·유한대학의 다양한 전공을 미리 체험할 수 있는 '유한 미래 인재 아카데미', 유한에 담긴 역사와 가치를 알아보는 100주년 스탬프 투어와 가족이 함께 즐길 수 있는 특별 프로그램이 마련될 예정이다. 대회 종료 후에는 대상, 우수상, 장려상 등 총 50여 명을 선정해 상장과 상금을 수여할 예정이고, 모든 참가자에게는 기념품이 제공된다.

유한양행 관계자는 "창립 100주년을 맞아 임직원과 그 가족이 함께 유한의 가치와 역사를 체험할 수 있는 뜻깊은 자리를 마련했다"고 전했다.


김소형 기자 compact@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement