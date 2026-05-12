'삼전닉스' 어닝 서프라이즈에 1분기 GDP 성장률 '고공행진'…22개국 중 1위

이른바 '삼전닉스(삼성전자+하이닉스)'의 '어닝 서프라이즈'에 힘입어 올해 1분기 우리나라 실질 국내총생산(GDP) 성장률이 글로벌 최상위권에 랭크된 것으로 나타났다.

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한국은행 경제통계시스템에 따르면, 우리나라의 올해 1분기 GDP 성장률은 1.694%로 11일까지 속보치를 발표한 22개국 중 1위를 차지했다.

1분기 GDP가 1% 이상 성장한 나라는 우리나라를 비롯, 인도네시아(1.367%)와 중국(1.3%) 등 3개국뿐이었다. 핀란드(0.861%), 헝가리(0.805%), 스페인(0.614%), 에스토니아(0.581%), 미국(0.494%), 캐나다(0.4%), 독일(0.334%), 코스타리카(0.279%), 벨기에(0.2%), 오스트리아(0.197%), 이탈리아(0.165%), 체코(0.153%), 네덜란드(0.051%), 포르투갈(0.022%) 등이 뒤를 이었다.

반면 프랑스(-0.005%), 스웨덴(-0.21%), 리투아니아(-0.444%), 멕시코(-0.8%) 등은 마이너스 성장률을 보였고, 아일랜드의 경우 -2.014%를 기록해 역성장 폭이 컸다.

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올해 1분기 GDP 급성장은 각각 57조2000억원, 37조6000억원의 영업이익을 기록한 삼성전자와 SK하이닉스의 반도체 수출이 견인했다. 정보기술(IT) 품목을 중심으로 1분기 수출이 5.1% 늘었고, 순수출(수출-수입) 기여도는 1.1%포인트(p)에 달했다.

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이에 따라 우리나라의 올해 성장률 전망치 또한 상향 조정되고 있다. 한국금융연구원은 11일 올해 성장률 전망치를 기존 2.1%에서 2.8%로 0.7%p 높였고, 오는 28일 발표되는 한은의 새로운 전망에도 관심이 쏠리고 있다. 다만 통상 전 분기 성장률이 높으면 기저효과 때문에 다음 분기 성장률이 크게 하락한다는 점에서 조정이 불가피하다는 분석도 나온다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com