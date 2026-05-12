1976년 포니부터…50년간 자동차 수출 누적 7655만대

한국 자동차 수출이 50년 만에 누적 7655만대를 돌파했다. 다만 주요국의 자국 생산 강화 기조가 확산되면서 향후 성장 지속 여부는 변수로 꼽힌다.

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12일 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)에 따르면 1976년 첫 수출 이후 올해 4월까지 자동차 누적 수출은 7654만8569대로 집계됐다.

승용차 한 대 길이를 4.7m로 가정하면 지구 둘레(약 4만km)를 약 9바퀴 감쌀 수 있는 규모다.

국산 자동차 수출은 1976년 6월 현대 포니의 에콰도르 수출을 시작으로 본격화됐다. 이후 1999년 1000만대를 넘어선 데 이어 2005년 2000만대, 2008년 3000만대, 2012년 4000만대를 돌파했다.

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최근에는 2015년 5000만대, 2019년 6000만대, 2023년 7000만대를 넘어서며 약 4년 주기로 1000만대씩 증가하는 흐름을 보이고 있다. 현재 추세가 유지될 경우 내년 8000만대 돌파 가능성도 제기된다.

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국내 생산 역시 올해 이정표를 넘어섰다. 올해 1∼4월 생산 138만7043대를 더하며 누적 생산은 1억3000만대를 돌파했다. 1955년 '시발차' 생산 이후 71년 만이다.

다만 대외 환경은 녹록지 않다. 미국과 유럽은 자국 내 생산 확대 정책을 강화하고 있으며, 중국 전기차 업체들의 시장 진입도 확대되는 추세다.

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한국자동차연구원은 올해 수출 전망에서 미국은 관세와 현지 생산 확대 영향, 유럽은 중국계 업체 침투 확대 등으로 하방 압력이 존재한다고 분석했다.

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국내 시장에서도 중국산 전기차 점유율은 2022년 4.7%에서 2025년 33.9%로 상승했다. 올해 1분기 판매량은 2만5000대로 전년 대비 286.1% 증가했다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com