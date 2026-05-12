장재훈 현대차 부회장 금탑산업훈장…125조 투자 이끈 공로

현대차그룹 장재훈 부회장 금탑산업훈장 수훈. 사진제공=현대차그룹

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현대자동차그룹 장재훈 부회장이 국가 산업 발전 공로를 인정받아 금탑산업훈장을 수훈했다.

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현대차그룹은 12일 제23회 자동차의 날 기념행사에서 장 부회장이 해당 훈장을 받았다고 밝혔다. 행사는 서울 반포 JW메리어트호텔에서 열렸으며 문신학 산업통상자원부 차관과 자동차 업계 관계자 등 300여 명이 참석했다. 올해 행사는 자동차 수출 50주년을 맞아 '수출로 이끈 50년, 100년 미래를 향한 새로운 도전'을 주제로 진행됐다.

금탑산업훈장은 산업훈장 가운데 최고 훈격으로, 자동차의 날 행사에서 수훈자가 나온 것은 2007년 이후 약 20년 만이다.

장 부회장은 대규모 국내 투자와 미래 기술 확보를 통해 모빌리티 산업 전환을 주도한 점을 인정받았다. 현대차그룹은 지난해 125조2000억원 규모의 국내 투자 계획을 발표한 바 있으며, 이를 기반으로 전동화와 소프트웨어 중심 차량(SDV) 등 미래 사업 경쟁력 강화에 나서고 있다.

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이와 함께 수소 에너지 생태계 구축, 로보틱스 및 인공지능(AI) 기반 기술 확보, 새만금 로봇·AI·수소 클러스터 추진 등 미래 성장 동력 확보에도 기여한 것으로 평가된다. 글로벌 통상 환경 대응과 국내 부품사 경쟁력 강화 등 산업 생태계 안정화 측면에서도 역할을 했다는 분석이다.

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장 부회장은 "금탑산업훈장은 임직원 모두의 성과"라며 "전동화, AI, 로보틱스 중심의 산업 전환 과정에서 국내 자동차 산업의 도약을 이끌겠다"고 밝혔다.

한편 이날 행사에서는 현대모비스 이종하 상무(산업포장), 현대차 이재민 전무(대통령표창), 기아 장수항 전무(국무총리표창) 등 현대차그룹 임직원 8명이 정부 포상을 받았다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com