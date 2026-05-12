'원티드 하이파이브 2026'서 AI 시대 미래 인재 육성 전략 공개한 현대그룹…현대경제연구원 교육 프로그램 등 부스 운영

◇현대경제연구원 관계자들이 '원티드 하이파이브 2026' 홍보부스를 찾은 참관객들에게 사은품을 증정하고 있다. 사진제공=현대그룹

Advertisement

Advertisement

국내 최대 직장인 컨퍼런스 '원티드 하이파이브 2026'에서 AI 시대 미래 인재 육성과 조직 경쟁력 강화를 위한 현대그룹의 HR 전략이 공개됐다.

Advertisement

원티드랩이 2018년부터 개최해 온 직장인 대상 컨퍼런스 '하이파이브 2026'은 5월 12~13일 서울 코엑스 오디토리움과 그랜드볼룸에서 진행된다.

이번 컨퍼런스를 통해 현대그룹은 리더십과 미래 인재 육성 전략을 공유하고, 계열사 현대경제연구원과 블룸비스타호텔앤컨퍼런스가 온·오프라인 교육 서비스와 기업 연수 인프라 소개를 위한 홍보부스를 운영한다. 홍보부스를 찾은 방문객은 현대경제연구원이 서비스 중인 디지털 원격훈련 아카이브와 AI 특화 교육 프로그램을 체험할 수 있으며, 현장 이벤트를 통해 현대그룹을 상징하는 기념품도 제공받을 수 있다.

첫날 'HR 데이'에는 현대그룹 최낙환 인재개발센터장이 '변화 속에서 학습하고 진화하는 리더십 메커니즘'을 주제로 강연에 나섰다.

Advertisement

현대그룹 관계자는 "AI와 디지털 전환이 가속화되고 있는 시대에 기업 경쟁력은 결국 사람과 조직의 학습 역량에 있다"며, "현대그룹은 변화에 유연하게 대응하고 스스로 진화할 수 있는 학습형 조직 구축과 미래 인재 육성을 지속해 나갈 계획"이라고 말했다.

Advertisement

한편 지난해부터 그룹 임직원들을 대상으로 AI 역량 강화를 위한 온라인 교육 프로그램을 운영하고 있는 현대그룹은 이번 컨퍼런스를 계기로 조직 경쟁력 강화를 위한 교육 체계를 지속 고도화해 나갈 방침이다. 또한, 교육·연수 인프라와 연구 역량을 기반으로 HR 전문성 확대에도 힘쓸 계획이다.

평소 사람 중심의 성장과 조직 경쟁력 강화를 핵심 경영 지표로 강조해 온 현정은 현대그룹 회장 또한 올해 신입사원 격려사에서 "임직원의 성장이 곧 기업의 경쟁력"이라고 밝히며 인재 육성의 중요성을 언급한 바 있다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com