충남문화관광재단, 로컬 특화 체험 관광 콘텐츠 지원 공모전 개최

충남문화관광재단이 2026 서부내륙권 로컬 특화 체험관광콘텐츠 공모전을 개최한다. 공모전은 중남만의 관광자원을 활용한 특화 체험관광 콘텐츠를 발굴·육성한 하기 위해 기획됐다. 최근 여행 트렌드가'보는 관광'에서'직접 경험하는 체험형 관광'으로 빠르게 변화하는 것에 주목했다는 게 충남문화관광재단의 설명이다.
12일 충남문화관광재단에 따르면 공모전 모집분야는 전통체험, 음식체험, 레저체험, 자연힐링체험, 한류·뷰티체험, 유니버셜체험, 지속가능체험, 기타체험 등이다. 접수는 이메일로 할 수 있고, 마감 기간은 5월 25일 자정까지다. 공모대상은 국내 관광·체험 분야 개인 및 법인 사업자, 예비창업자라면 누구나 가능하다. 충남문화관광재단은 1차 서류심의와 2차 대면 발표심의를 거쳐 총 30개 내외 콘텐츠를 선정할 예정이며, 선정팀에는 활동비 지원, 우수팀 시상, 교육 및 컨설팅 등 다양한 혜택을 제공할 예정이다.
이기진 충남문화관광재단 대표는 "공모전을 통해 서부내륙권의 매력적인 지역자원을 경쟁력 있는 체험형 관광상품으로 발전시키겠다."며 "지역관광 활성화와 관광산업 경쟁력 강화의 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com