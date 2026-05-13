신호등에 매달린 오토바이, 어쩌다가?…"영화 장면 같았다"

사진출처=CBC뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] 캐나다의 한 교차로에서 오토바이가 차량과 충돌한 뒤 신호등 위에 매달리는 보기 드문 사고가 발생했다.

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CBC뉴스 등 현지 매체에 따르면 사고는 지난 9일(현지시각) 오후 3시쯤 캐나다 브리티시컬럼비아주 델타의 한 교차로에서 발생했다.

승용차와 오토바이가 충돌한 뒤 오토바이가 교차로 위 신호등 구조물에 매달리게 됐다.

소방당국이 공개한 사진에는 오토바이의 앞바퀴 부분이 신호등 구조물에 걸린 채 공중에 매달려 있는 모습이 담겼다. 구조대는 현장 안전 조치와 함께 부상자 치료를 지원했으며, 이후 신호등에 걸린 오토바이를 안전하게 제거하는 작업도 진행했다.

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경찰에 따르면 오토바이 운전자는 중상을 입었지만 생명에는 지장이 없는 상태다. 승용차 운전자는 다치지 않은 것으로 전해졌다.

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다만 사고 충격으로 오토바이가 어떻게 공중으로 튕겨 올라가 신호등에 걸리게 됐는지는 아직 정확히 밝혀지지 않았다.

현장을 목격한 시민들은 영화 같은 장면이었다며 놀라움을 감추지 못했다.

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한 목격자는 "처음엔 사고 차량만 보였고 오토바이가 어디 있는지 찾고 있었다"며 "아래를 보다가 위를 올려다보니 오토바이가 공중에 걸려 있었다. 정말 믿기 어려운 장면이었다"고 말했다.

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그는 또한 "마치 영화 장면 같았다"며 "구조대가 오토바이를 어떻게 내려올지 궁금해서 현장에 남아 지켜봤다"고 덧붙였다. 경찰은 현재 정확한 사고 원인을 조사 중이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com